Другие новости05 апреля 2025, 05:09 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 апреля 2025, 05:09 |
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В субботу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Ворскла – Заря
14:30 Эвертон – Арсенал
17:15 Реал Мадрид – Валенсия
22:00 Барселона – Бетис
КИБЕРСПОРТ
21:00 Sinners – Unity Esports
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