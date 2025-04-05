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05 апреля 2025, 05:09 |
6
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 апреля 2025, 05:09 |
6
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Заря

Ggbet 2.37 – 3.22 – 3.33

14:30 Эвертон – Арсенал

Ggbet 4.38 – 3.40 – 1.99

17:15 Реал Мадрид – Валенсия

Ggbet 1.31 – 6.24 – 11.00

22:00 Барселона – Бетис

Ggbet 1.40 – 5.75 – 7.95

КИБЕРСПОРТ

21:00 Sinners – Unity Esports

Ggbet 1.36 – 2.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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