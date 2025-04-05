СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

В субботу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Заря

2.37 – 3.22 – 3.33

14:30 Эвертон – Арсенал

4.38 – 3.40 – 1.99

17:15 Реал Мадрид – Валенсия

1.31 – 6.24 – 11.00

22:00 Барселона – Бетис

1.40 – 5.75 – 7.95

КИБЕРСПОРТ

21:00 Sinners – Unity Esports

1.36 – 2.91