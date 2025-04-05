МОНФИС: «40? Думаю, я достигну этой цели. Леброн, Ибрагимович, Криштиану..»

Французский теннисист Гаэль Монфис готовится к сезону грунтовых кортов в Ниме, на юго-востоке Франции. Между тренировками Гаэль дал интервью изданию «Ouest-France».

Победа на ATP 250 в Окленде, 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии и Майами Мастерс 1000... Удивлялись ли вы с самого начала сезона?

И да, и нет. Нет, потому что я много работаю, чтобы получить хорошие результаты. И да, потому что это непредсказуемо, я не знаю, когда это произойдет.

Какое ваше лучшее воспоминание на данный момент в 2025 году?

Выиграть титул, очевидно, лучшее воспоминание. Это даже не обязательно конкретный матч, но это чувство возможности поднять еще один трофей.

Такое удачное начало сезона укрепляет ваше желание играть до 40 лет?

Начало сезона также приближает меня к сорока! В этом году я уже приближаюсь к 39-ти годам. Надеюсь закончить сезон более-менее хорошо, без проблем со здоровьем. И обычно, если все идет хорошо, я должен быть в состоянии играть до 40 лет, потому что это только в следующем году. Думаю, я достигну этой цели. Леброн, Ибрагимович, Криштиану... До сих пор есть спортсмены, которые играют до 40 лет. Но иметь возможность выступать на высоком уровне в 40 лет было бы действительно круто.

Вы часто падаете на спину вместе со своей ракеткой в конце розыгрыша, явно запыхавшись. Вы когда-нибудь блефовали, чтобы заставить своих противников ослабить бдительность?

Нет, на самом деле. Эта позиция – мой способ восстановиться, перефокусироваться. Некоторые люди делают что-то другое, у них есть другое действие, у меня вот такое действие. Это то, что я делаю постоянно: на тренировках, с самого детства...

Вы готовитесь к участию в турнире Монте-Карло Мастерс 1000, на котором вы дошли до финала в 2016 году. Чего вы ожидаете от этого первого в сезоне турнира на грунте?

Прежде всего, это один из самых красивых турниров исключительного уровня, Монте-Карло. Сложность заключается в том, что есть исключительные игроки. На грунте вам придется довольно быстро перестраиваться к другому стилю игры, немного другим движениям. Время от времени мы быстро адаптируемся, время от времени немного медленнее. Это зависит от года. Я хочу довольно быстро адаптироваться, иметь возможность играть хорошие матчи, стараться получать удовольствие.

Вы один из самых популярных игроков. Сколько энергии отнимает у вас популярность?

В основном это связано с тем, сколько энергии это мне дает. Вот что потрясающе. Каждый раз, когда проходят электрические матчи, я использую эту положительную энергию, чтобы иметь возможность улучшить себя, быть более смелым в своем выборе. С адреналином вы подгоняете себя еще больше. Это просто исключительно. Мне очень повезло, что у меня есть такая возможность.

Артур Фис, Уго Умбер, Джованни Мпеши Перрикар… Кто станет следующим французом, который войдет в топ-10 или выиграет Мастерс 1000?

У них всех есть свои шансы. Я действительно думаю, что все они способны выиграть Мастерс 1000 и войти в топ-10 в самом ближайшем будущем. Уго едва не победил на Мастерсе в Париже. Впечатляет то, с каким качеством Уго анализирует ситуации, особенно в помещении. Артур дважды подряд выходил в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе и Майами. Он очень хороший игрок, очень мощный. У него огненный менталитет. Джованни выиграл в ATP 500. У него тоже невероятный потенциал.