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05 апреля 2025, 03:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:37
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0

Элина Свитолина стала лицом запуска инициативы She’s Mercedes в Украине

Украинская теннисистка поделилась своим опытом лидерства

05 апреля 2025, 03:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:37
21
0
Элина Свитолина стала лицом запуска инициативы She’s Mercedes в Украине
vogue.ua. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала главной гостьей вечера, посвященного глобальной инициативе She’s Mercedes, представленной компанией Mercedes-Benz.

She’s Mercedes – это платформа, цель которой – поддержка женщин-лидеров в различных сферах деятельности.

Во время публичной беседы с главным редактором издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой Элина поделилась своим опытом лидерства, адаптации к вызовам и ролью поддержки в достижении поставленных целей.

«Для меня «быть первой» – это не только про титулы или рейтинги. Это про смелость идти вперед, даже когда до тебя никто этого не делал. Это про готовность преодолевать барьеры, брать на себя ответственность и оставлять после себя нечто большее, чем просто победы.

В женском лидерстве, как и в спорте, есть несколько ключевых принципов. Первый – настойчивость. Важно быть готовой к вызовам и не сдаваться, даже если путь кажется слишком трудным. Второй – самоотдача. В спорте и в бизнесе результат приходит к тем, кто полностью отдаётся своему делу и совершенствуется каждый день. И третий – поддержка других.

Настоящее лидерство – это не только про личный успех, но и про создание возможностей для тех, кто идёт своим путём. Именно поэтому я всегда стараюсь использовать свой опыт и жизненный путь, чтобы вдохновлять девочек и женщин верить в себя и менять правила игры. Мне очень близка философия Mercedes-Benz – они не просто создают автомобили, они задают стандарты. Это тоже настоящее лидерство», – сказала Свитолина во время беседы.

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Mercedes Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский Источник
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