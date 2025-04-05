Элина Свитолина стала лицом запуска инициативы She’s Mercedes в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала главной гостьей вечера, посвященного глобальной инициативе She’s Mercedes, представленной компанией Mercedes-Benz.

She’s Mercedes – это платформа, цель которой – поддержка женщин-лидеров в различных сферах деятельности.

Во время публичной беседы с главным редактором издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой Элина поделилась своим опытом лидерства, адаптации к вызовам и ролью поддержки в достижении поставленных целей.

«Для меня «быть первой» – это не только про титулы или рейтинги. Это про смелость идти вперед, даже когда до тебя никто этого не делал. Это про готовность преодолевать барьеры, брать на себя ответственность и оставлять после себя нечто большее, чем просто победы.

В женском лидерстве, как и в спорте, есть несколько ключевых принципов. Первый – настойчивость. Важно быть готовой к вызовам и не сдаваться, даже если путь кажется слишком трудным. Второй – самоотдача. В спорте и в бизнесе результат приходит к тем, кто полностью отдаётся своему делу и совершенствуется каждый день. И третий – поддержка других.

Настоящее лидерство – это не только про личный успех, но и про создание возможностей для тех, кто идёт своим путём. Именно поэтому я всегда стараюсь использовать свой опыт и жизненный путь, чтобы вдохновлять девочек и женщин верить в себя и менять правила игры. Мне очень близка философия Mercedes-Benz – они не просто создают автомобили, они задают стандарты. Это тоже настоящее лидерство», – сказала Свитолина во время беседы.