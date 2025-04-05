Другие новости05 апреля 2025, 02:55 |
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ФОТО. Экс-футболист Динамо наконец показал свою девушку. Она – спортсменка
Андрей Цуриков показал свою возлюбленную
05 апреля 2025, 02:55 |
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Андрей Цуриков поделился в соцсетях фото со своей новой девушкой.
32-летний универсальный футболист «Колоса», который обычно не афиширует свою личную жизнь, впервые показал свою партнершу в Instagram-сторис.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимке он обнимает Алину, мастера спорта по художественной гимнастике, которая на 10 лет младше его.
Пара вместе с ноября 2024 года, и Алина активно поддерживает Цурикова на матчах.
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