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05 апреля 2025, 02:42 | Обновлено 05 апреля 2025, 02:44
214
0

ФОТО. Джорджина поделилась секси-кадрами из сауны. Криштиану понравилось

Джорджина Родригес и её новая публикация

05 апреля 2025, 02:42 | Обновлено 05 апреля 2025, 02:44
214
0
ФОТО. Джорджина поделилась секси-кадрами из сауны. Криштиану понравилось
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес снова поразила поклонников, поделившись фото из сауны в Эр-Рияде.

На снимках она позирует в изумрудном спортивном костюме, подчеркивающем её сексуальную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро привлекла внимание фанатов, собрав множество лайков и комментариев.

Пока Криштиану Роналду выступает на поле, его возлюбленная завоевывает соцсети яркими образами.

Публикация была создана для продвижения бренда Alo, у которого контракт из Джорджиной.

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фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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