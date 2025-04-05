ФОТО. Джорджина поделилась секси-кадрами из сауны. Криштиану понравилось

Джорджина Родригес снова поразила поклонников, поделившись фото из сауны в Эр-Рияде.

На снимках она позирует в изумрудном спортивном костюме, подчеркивающем её сексуальную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро привлекла внимание фанатов, собрав множество лайков и комментариев.

Пока Криштиану Роналду выступает на поле, его возлюбленная завоевывает соцсети яркими образами.

Публикация была создана для продвижения бренда Alo, у которого контракт из Джорджиной.