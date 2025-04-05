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05 апреля 2025, 02:22 |
290
0

ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Она заставит вас болеть за сборную Колумбии!

Знакомимся с Венди Санчес

05 апреля 2025, 02:22 |
290
0
ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Она заставит вас болеть за сборную Колумбии!
Instagram. Венди Санчес

Сборная Колумбии славится своими зажигательными и очень красивыми фанатками. Одна из таких – модель Венди Санчес.

Венди любит публиковать откровенный контент на своей странице и, возможно, именно поэтому на её страницу в Instagram уже подписалось 292 тысячи фолловеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Венди Санчес считается одной из самых популярных и преданных фанаток сборной Колумбии, часто посещая матчи.

Но в то же время красавица симпатизирует сборным Бразилии и США, публикуя провокационные фото в расцветке этих сборных.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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