ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Она заставит вас болеть за сборную Колумбии!

Сборная Колумбии славится своими зажигательными и очень красивыми фанатками. Одна из таких – модель Венди Санчес.

Венди любит публиковать откровенный контент на своей странице и, возможно, именно поэтому на её страницу в Instagram уже подписалось 292 тысячи фолловеров.

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Венди Санчес считается одной из самых популярных и преданных фанаток сборной Колумбии, часто посещая матчи.

Но в то же время красавица симпатизирует сборным Бразилии и США, публикуя провокационные фото в расцветке этих сборных.