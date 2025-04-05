ФОТО. Тренировка в Святошине. Шахтер готовится к матчу против Вереса

Футболисты «Шахтера» готовятся к своему следующему матчу: в ближайшее воскресенье подопечным Марино Пушича предстоит домашняя игра с «Вересом». 4 апреля «горняки» провели тренировку в столичном спорткомплексе «Святошин».

Занятие началось с посещения фитнес-центра, где игроки получили нагрузку на разные группы мышц, после чего продолжили работу уже на футбольном поле. Выполнив стандартную разминку и упражнения на удержание мяча, команда разделилась на группы: пока одни отрабатывали розыгрыш атакующих действий, другие совершенствовали организацию игры при выходе из обороны и в средней фазе. В завершение сессии были серия упражнений и удары по воротам.

Тренировку первой команды посетили игроки академии «Шахтера» U-12, которые смогли понаблюдать за работой «горняков» и взять у них автографы.

В субботу, 5 апреля, «оранжево-черных» ждет еще один тренировочный день с теоретическим занятием и предыгровой сессией. Матч 23-го тура УПЛ «Шахтер» – «Верес» состоится 6 апреля в 18:00 на киевском стадионе «Левый Берег».