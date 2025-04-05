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05 апреля 2025, 02:08 |
47
0

ФОТО. Жена украинского футболиста показала роскошный отдых. В Париже

Мария Штогрина показала как отдыхает

05 апреля 2025, 02:08 |
47
0
ФОТО. Жена украинского футболиста показала роскошный отдых. В Париже
Instagram. Мария Штогрина

Жена украинского футболиста Андрея Штогрина, Мария Штогрина, поделилась красочными фото своего парижского отдыха.

Жена вингера «Нефтчи» не скупится на фотографии и опубликовала уже пять постов, насыщенных кадрами, которые передают красоту столицы Франции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сама девушка также украшает своим присутствием Париж и уже получила множество приятных комплиментов:

«Боже, какая красивая!», «Это незаконно красиво», «Принцесса» и так далее.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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