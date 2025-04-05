Другие новости05 апреля 2025, 02:08 |
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ФОТО. Жена украинского футболиста показала роскошный отдых. В Париже
Мария Штогрина показала как отдыхает
05 апреля 2025, 02:08 |
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Жена украинского футболиста Андрея Штогрина, Мария Штогрина, поделилась красочными фото своего парижского отдыха.
Жена вингера «Нефтчи» не скупится на фотографии и опубликовала уже пять постов, насыщенных кадрами, которые передают красоту столицы Франции.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сама девушка также украшает своим присутствием Париж и уже получила множество приятных комплиментов:
«Боже, какая красивая!», «Это незаконно красиво», «Принцесса» и так далее.
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