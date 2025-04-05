ВИДЕО. Тотальный секс! Девушка игрока киевского Динамо показала красоту

Девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, Лиза Кандыба, продолжает делиться откровенным контентом на своей странице.

Красавица опубликовала ряд видео с очередной тренировки и продемонстрировала красоту своей фигуры.

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Кандыба известна своим пристрастием привлекать к себе повышенное внимание и не стесняется любых методов.

Лиза уже собрала более 17 тысяч фолловеров в Instagram.