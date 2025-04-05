Другие новости05 апреля 2025, 01:54 |
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ВИДЕО. Тотальный секс! Девушка игрока киевского Динамо показала красоту
Лиза Кандыба продолжает зажигать...
05 апреля 2025, 01:54 |
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Девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, Лиза Кандыба, продолжает делиться откровенным контентом на своей странице.
Красавица опубликовала ряд видео с очередной тренировки и продемонстрировала красоту своей фигуры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кандыба известна своим пристрастием привлекать к себе повышенное внимание и не стесняется любых методов.
Лиза уже собрала более 17 тысяч фолловеров в Instagram.
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