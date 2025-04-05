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05 апреля 2025, 01:41 |
213
2

ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии

Милевский и Алиев проявиили себя в новой роли

05 апреля 2025, 01:41 |
213
2
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Футболисты IGNIS Артем Милевский и Александр Алиев проявили себя в роли барменов.

Клуб украинской Медиалиги провела встречу со своими болельщиками в одном из киевских баров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Одним из номеров шоу-программы стало выступление Милевского и Алиева за барной стойкой, которые готовили коктейли всем желающим.

«Сделали коктейли лично нам!», – похвастался в сторис Instagram один из болельщиков.

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видео видео-реклама Артем Милевский Александр Алиев IGNIS lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Burevestnik
цім алкашам: аби прийняти чергову дозу
 їм на все і всіх пох..
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apepa
А в это время 9 детей погибло в Кривом Роге...
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