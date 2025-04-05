Другие новости05 апреля 2025, 01:41 |
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ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
Милевский и Алиев проявиили себя в новой роли
05 апреля 2025, 01:41 |
213
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Футболисты IGNIS Артем Милевский и Александр Алиев проявили себя в роли барменов.
Клуб украинской Медиалиги провела встречу со своими болельщиками в одном из киевских баров.
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Одним из номеров шоу-программы стало выступление Милевского и Алиева за барной стойкой, которые готовили коктейли всем желающим.
«Сделали коктейли лично нам!», – похвастался в сторис Instagram один из болельщиков.
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