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05 апреля 2025, 00:22 |
222
0

ФОТО. Экс-полузащитника Барселоны ограбили. Вот что украли

Артур Мело отделался лёгким испугом

05 апреля 2025, 00:22 |
222
0
ФОТО. Экс-полузащитника Барселоны ограбили. Вот что украли
As. Артур Мело

Артур Мело пережил в четверг серьёзный испуг. Бразильского полузащитника «Жироны» ограбили на парковке на Пасео-де-Грасиа в Барселоне, когда он доставал билет, чтобы поехать домой.

Двое напали на него и за считанные секунды украли часы. Артур уже подал соответствующее заявление в полицию, и хорошая новость в том, что, несмотря на серьёзность ситуации, он не пострадал физически.

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В четверг, в свободный от тренировок день, Артур поехал в Барселону за покупками. Инцидент произошёл около 16:00, при свете дня.

Пока он доставал билет в автомате на парковке, к нему сзади подбежал злоумышленник и сорвал с него часы. Затем он убежал, а напарник уже ждал его на мотоцикле, чтобы скрыться.

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Максим Лапченко Источник: AS
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