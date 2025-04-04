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  4. Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Италия
04 апреля 2025, 22:55 |
480
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Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно

Наставник римского клуба прокомментировал предстоящий матч в Серии А

04 апреля 2025, 22:55 |
480
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Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

6 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Ювентус». Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери ответил на вопросы журналистов:

Об игре в обороне: «Каждый игрок «Ромы» заслуживает похвалы, когда пропускает мало. Каждый усердно работает, как только теряет мяч, чтобы вернуть его или защитить ворота. Очки, которые мы набрали, – это заслуга отличной работы всей команды».

О прогрессе в этом сезоне: «Я не затрагивал эту тему, каждая игра – это история сама по себе, не говоря уже о переходе от одного чемпионата к другому. У «Ювентуса» был сильный старт, много ничьих, но они исправили свое положение. Мы начали плохо, однако улучшили результаты. У нас будет сложный график дальше».

О выступлениях Куадио Коне: «Это тот игрок, который меня злит и радует одновременно. Он сильный футболист, но есть много вещей, которых ему нужно научиться. Мне нравится, что у нас в составе есть такой игрок».

«Рома» набрала 52 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ювентус» разместился на пятой позиции, в активе клуба – 55 очков.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Клаудио Раньери Куадио Коне
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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