Пять лучших вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов
Рейтинг, во главе которого находится представитель аутсайдера турнира – «Ингульца»
Очередной сезон в украинской Премьер-лиге постепенно приближается к завершению, и сейчас турнир вступает в фазу решающих поединков, когда результат особенно важен для большинства команд.
В этой связи матчи УПЛ все реже балуют яркой игрой, и все чаще зрителям приходится смотреть за «тактическим футболом», наполненным борьбой и дуэлями обороны. И в этой связи важнейшую роль играют голкиперы, от игры которых зависит чрезвычайно много.
Кто же прямо сейчас выручает в УПЛ чаще остальных? И кто уже успел заработать на хорошую премию?
Давайте посмотрим на топ-5 вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов по данным Wyscout.
- Алексей Паламарчук («Ингулец») – 10,21
- Максим Механив («Левый Берег») – 8,01
- Денис Марченко («Оболонь») – 3,29
- Яков Кинарейкин («Карпаты») – 2,66
- Иван Пахолюк («Колос») – 2,64
Стоит отметить, что у каждого из вратарей в активе разное количество проведенных матчей в этом сезоне УПЛ: 22 – у Паламарчука, 21 – у Механива, 4 – у Марченко, 6 – у Кинарейкина и 19 – у Пахолюка.
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