Пять лучших вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов

Очередной сезон в украинской Премьер-лиге постепенно приближается к завершению, и сейчас турнир вступает в фазу решающих поединков, когда результат особенно важен для большинства команд.

В этой связи матчи УПЛ все реже балуют яркой игрой, и все чаще зрителям приходится смотреть за «тактическим футболом», наполненным борьбой и дуэлями обороны. И в этой связи важнейшую роль играют голкиперы, от игры которых зависит чрезвычайно много.

Кто же прямо сейчас выручает в УПЛ чаще остальных? И кто уже успел заработать на хорошую премию?

Давайте посмотрим на топ-5 вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов по данным Wyscout.

Алексей Паламарчук («Ингулец») – 10,21 Максим Механив («Левый Берег») – 8,01 Денис Марченко («Оболонь») – 3,29 Яков Кинарейкин («Карпаты») – 2,66 Иван Пахолюк («Колос») – 2,64

Стоит отметить, что у каждого из вратарей в активе разное количество проведенных матчей в этом сезоне УПЛ: 22 – у Паламарчука, 21 – у Механива, 4 – у Марченко, 6 – у Кинарейкина и 19 – у Пахолюка.