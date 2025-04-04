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  4. Пять лучших вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 23:23 |
438
0

Пять лучших вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов

Рейтинг, во главе которого находится представитель аутсайдера турнира – «Ингульца»

04 апреля 2025, 23:23 |
438
0
Пять лучших вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов
upl.ua

Очередной сезон в украинской Премьер-лиге постепенно приближается к завершению, и сейчас турнир вступает в фазу решающих поединков, когда результат особенно важен для большинства команд.

В этой связи матчи УПЛ все реже балуют яркой игрой, и все чаще зрителям приходится смотреть за «тактическим футболом», наполненным борьбой и дуэлями обороны. И в этой связи важнейшую роль играют голкиперы, от игры которых зависит чрезвычайно много.

Кто же прямо сейчас выручает в УПЛ чаще остальных? И кто уже успел заработать на хорошую премию?

Давайте посмотрим на топ-5 вратарей УПЛ по показателю предотвращенных голов по данным Wyscout.

  1. Алексей Паламарчук («Ингулец») – 10,21
  2. Максим Механив («Левый Берег») – 8,01
  3. Денис Марченко («Оболонь») – 3,29
  4. Яков Кинарейкин («Карпаты») – 2,66
  5. Иван Пахолюк («Колос») – 2,64

Стоит отметить, что у каждого из вратарей в активе разное количество проведенных матчей в этом сезоне УПЛ: 22 – у Паламарчука, 21 – у Механива, 4 – у Марченко, 6 – у Кинарейкина и 19 – у Пахолюка.

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вратари Максим Механив Левый Берег Киев Ингулец Алексей Паламарчук Яков Кинарейкин Карпаты Львов Оболонь Киев статистика Иван Пахолюк Колос Ковалевка Wyscout рейтинг выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: Wyscout
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