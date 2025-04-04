Бущан признался, что жалеет о сорванном трансфере в клуб АПЛ

Украинский голкипер Георгий Бущан, который ныне выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб», рассказал о сорванном переходе в английский «Эвертон».

«Была возможность перейти в шотландский «Селтик». Потом говорили о возможном трансфере в «Рейнджерс». Это было год назад. Они подписали Джека Батленда, который и сейчас там играет. Мне сказали, что он знает английский язык и лучше адаптируется к местному чемпионату.

Был конкретный вариант с французским «Марселем», но они не хотели платить за меня огромные деньги. Говорили, что 14 млн евро – это много. Потом подписали четвертого вратаря сборной Испании. Я вообще тогда этого не понял.

Было предложение от «Эвертона». Но в этом случае не сошлись звезды, и трансфер сорвался. Я должен был лететь с Миколенко на место одного из голкиперов. Жалею, что тогда не поехал в Англию», – признался Бущан.