ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой бразилец. ЮКСА оформил подписание нового легионера
Педро Акасио Монтейру да Силва присоединился к команде
Перволиговый клуб ЮКСА официально оформил трансфер 22-летнего бразильского вингера Педро Акасио Монтейру да Силва. Этот футболист стал седьмым представителем Бразилии в команде.
Пресс-служба клуба решила не разглашать детали контракта и игровой номер спортсмена.
Молодой вингер начал профессиональную карьеру футболиста в академии Палмейраса, однако за основную команду никогда не играл. Кроме бразильских команд Педро представлял цвета португальского «Портимоненси» U-23.
Начиная с 5 апреля, ЮКСА начнет свой этап в плей-офф за повышение, где будет бороться за выход в УПЛ.
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