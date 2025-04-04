ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой бразилец. ЮКСА оформил подписание нового легионера

Перволиговый клуб ЮКСА официально оформил трансфер 22-летнего бразильского вингера Педро Акасио Монтейру да Силва. Этот футболист стал седьмым представителем Бразилии в команде.

Пресс-служба клуба решила не разглашать детали контракта и игровой номер спортсмена.

Молодой вингер начал профессиональную карьеру футболиста в академии Палмейраса, однако за основную команду никогда не играл. Кроме бразильских команд Педро представлял цвета португальского «Портимоненси» U-23.

Начиная с 5 апреля, ЮКСА начнет свой этап в плей-офф за повышение, где будет бороться за выход в УПЛ.