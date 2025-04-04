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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой бразилец. ЮКСА оформил подписание нового легионера
Украина. Первая лига
04 апреля 2025, 23:38 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:42
329
1

ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой бразилец. ЮКСА оформил подписание нового легионера

Педро Акасио Монтейру да Силва присоединился к команде

04 апреля 2025, 23:38 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:42
329
1
ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой бразилец. ЮКСА оформил подписание нового легионера
ФК ЮКСА. Педро Акасио Монтейру да Силва

Перволиговый клуб ЮКСА официально оформил трансфер 22-летнего бразильского вингера Педро Акасио Монтейру да Силва. Этот футболист стал седьмым представителем Бразилии в команде.

Пресс-служба клуба решила не разглашать детали контракта и игровой номер спортсмена.

Молодой вингер начал профессиональную карьеру футболиста в академии Палмейраса, однако за основную команду никогда не играл. Кроме бразильских команд Педро представлял цвета португальского «Портимоненси» U-23.

Начиная с 5 апреля, ЮКСА начнет свой этап в плей-офф за повышение, где будет бороться за выход в УПЛ.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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apepa
ЮКСА (Украинская Христианская спортивная академия). А приглашает в свою команду совсем не украинских боголюбцев...
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