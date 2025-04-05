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  4. От Волендама до Дженоа: команды-лифты европейского футбола
Италия
05 апреля 2025, 09:00 |
380
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От Волендама до Дженоа: команды-лифты европейского футбола

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о покорителях вторых дивизионов

05 апреля 2025, 09:00 |
380
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От Волендама до Дженоа: команды-лифты европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

75-летие португальского футбольного клуба «Пасуш», отмечаемое 5 апреля, вроде бы и не какая-то знаменательная дата в истории популярной игры, однако повод поговорить о клубах, которые чаще всего выигрывали чемпионаты во вторых по силе дивизионах в заметных на европейской футбольной карте странах. Где-то, как например, в Англии, нет явных грандов второстепенности (актеров второго плана, если хотите), но вот кое-где такие выскочки имеются. Итак, кто есть кто на еврорынке команд-лифтов?

Вперед-назад, или Оранжевая эволюция

1. «Волендам» (Нидерланды). Победитель Эрстедивизи: 1959, 1961, 1967, 1970, 1987, 2008

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ген-ен-вер-клуб» – так зовут «Волендам» в Стране тюльпанов, то есть «клуб вперед-назад». Действительно, 6 раз волендамцы выигрывали Эрстедивизи, а в целом количество их повышений в классе достигло десятка. «Другие оранжевые» (прозвище несколько обязывает, не так ли?) впервые выиграли Эрстедивизи в сезоне-1958/59, когда на 4 очка опередили «Леуварден» (ныне – «Камбур»). Однако среди сильнейших «Волендам» тогда сыграл лишь один сезон. Второе повышение, впрочем, не заставило себя ждать: в сезоне-1960/61 «Волендам» снова первый во втором, выиграв острую борьбу у преследователей (на 2 очка отстал «Фолевейкерс», на 3 – клуб КФЦ, на 5 – «Витесс» из Арнема). На этот раз волендамцы уже заглянули в элиту на целых три сезона. А главная звезда команды – уроженец Волендама и ванклабмен Дик Тол – стал даже лучшим бомбардиром Эредивизи с 27-мью голами. Третье повышение в классе с 1-го места произошло вскоре, однако тот сезон-1966/67 стал последним для Тола: 33-летний форвард повесил бутсы на гвоздь. К сожалению, его судьба сложилась трагически: он умер в 39-летнем возрасте от осложнений после неудачной операции. В 2023 г. перед входом на 7-тысячный стадион «Крас», где проводит свои домашние матчи «Волендам», к 50-летию со дня смерти клубной легенды открыли памятник Толу.

1970-е принесли еще одно малое чемпионство, первый контракт с иностранным игроком, каковым стал португалец Вальтер Феррейра, новый стадион, клубную реорганизацию. В конце 1980-х очередное малое «золото» «Волендам» получил под руководством Яна Браувера. К слову, в карьере этого тренера в течение длительного времени это было самое большое достижение, пока он не выиграл чемпионат и Кубок Анголы со своими подопечными уже в 2006 г. Историографы «Волендама» утверждают, что с того волендамского успеха Браувера начались золотые годы «других оранжевых»: 11 сезонов подряд они играли в Эредивизи.

Затем был вылет, а в сезоне-2007/08 под руководством Стэнли Менцо команда снова выиграла малое «золото». Но нового запала хватило ненадолго. В дальнейшем было 13 лет без элиты. Лишь в начале 2020-х клуб-лифт поднялся наверх, но в то же время первым в Эрстедивизи не стал. В прошлом году – новый вылет. Однако сейчас «Волендам» уверенно лидирует в Эрстедивизе, и мало сомнений в том, что он в очередной раз выиграет этот дивизион и в который раз повысится в классе, подтвердив свою репутацию.

Сыновья Оксфорда и Кембриджа

2. «Гавр» (Франция). Победитель Лиги 2: 1938, 1959, 1985, 1991, 2008, 2023

ФК Гавр

Клуб из Нормандии имеет богатую историю, уходящую корнями в XIX в. Он больше всех других французских клубов провел времени во 2-м по силе дивизионе: 46 сезонов! Но, в отличие от «Волендама», имеет и достижения в сильнейшей лиге своей страны: в частности, однажды завоевал «бронзу». Сыновья Оксфорда и Кембриджа (дань английским основателям клуба) поют свой гимн с оригинальными словами на французском под мелодию God Save the King.

Выигрывать 2-й дивизион «Гавр» начал еще накануне Второй мировой войны (та победа стала результатом смены руководства клуба и переходом на профессиональные рельсы), а последнее на сегодня малое чемпионство датировано 2023 г. К слову, тогда «Гавр» выиграл борьбу у таких известных клубов, как «Мец», «Бордо», «Бастия», а знаменитые «Сент-Этьен» и «Сошо» так и не смогли борьбу навязать. Секрет успеха нормандского коллектива в том сезоне, очевидно, заключался в надежной обороне: в чемпионате «Гавр» пропускал в среднем 0,5 гола за игру. Ближайший к «Гавру» по этому показателю «Бордо» пропустил на 9 голов больше. А вот по количеству забитых чемпион дивизиона занял лишь 9-е место – редкий случай.

Хотя «Гавр» и не является титулованным клубом, однако своеобразный дубль имеет в своей коллекции. В сезоне-1958/59 нормандцы не только выиграли Лигу 2 (на 3 очка опередили «Стад Франсэз»), но и завоевали национальный кубок, победив в переигровке финала (после ничьей 2:2 в первом матче) «Сошо» со счетом 3:0. 145-тысячный в ту пору Гавр праздновал тот успех в течение недели!

Примечательно, что в сезоне-2007/08 лучшим бомбардиром Лиги 2 стал тогдашний форвард «Гавра» Гийом Оаро с 27-мью голами. В ХХІ ст. ни один из игроков ни одного из клубов Лиги 2 таким количеством забитых мячей в течение сезона в том дивизионе похвастать не может!

Нынешний «Гавр» – аутсайдер в Лиге 1, и очередная экспедиция во второй дивизион выглядит вполне реальной. Впрочем, сенсацией такой результат не станет, ведь по стоимости состава и по своим возможностям нормандцы как раз и соответствуют месту, на котором находятся.

Закидоны от «грифонов»

3. «Дженоа» (Италия). Победитель Серии В: 1935, 1953, 1962, 1973, 1976, 1989

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Конечно, этот клуб выделяется на фоне других «лифтов». «Грифоны» чаще выигрывали Серию А (9 раз), чем Серию В. В то же время есть у них и одно чемпионство в серии С!

Собственно, начали свой победный путь во втором по силе дивизионе итальянского футбола «дженоани» 90 лет назад, когда в острой борьбе на 3 очка опередили «Новару» (так и не победив ее, правда, в личных матчах) и на 5 – «Пизу» и «Катанию». Примечательно, что клуб-победитель в течение сезона возглавляли два разных тренера: две трети пути «грифоны» прошли под руководством Витторио Фароппы, а последнюю треть – под чутким присмотром Ренцо де Векки. Ренцо в итальянской футбольной историографии считают революционером относительно роли крайнего защитника, который может отдать и длинный пас, и точно пробить, и послужить настоящей опорой для всей команды. Такую философию он прививал и своим подопечным.

И второй триумф в Серии В прошел под знаком соперничества с «Катанией». Другим серьезным оппонентом «дженоани» был «Леньяно». Оба эти коллектива отстали от «грифонов» на 3 очка. Дома «Леньяно», кстати, обыграл лигурийцев со счетом 4:0. Но тем не менее…

В сезоне-1961/62 «Дженоа» просто не заметила своих соперников по серии В, опередив ближайших из них на 11 очков. А среди соискателей высоких мест во втором по силе итальянском дивизионе в том сезоне были и «Наполи», и «Лацио». Отмечу, что в нападении тогда хорошо проявил себя дуэт Гастона Бина и Эдди Фирмани, суммарно забивших 37 голов (это больше, чем каждая из команд – аутсайдеров чемпионата!), в то же время другие игроки «Дженоа» все вместе забили 27 голов.

В 1970-е к малому чемпионству «Дженоа» приводили тренеры Артуро Сильвестри и Луиджи Симони. Во втором случае борьба была крайне ожесточенной, ведь три первые команды, в конце концов, финишировали с одинаковым количеством набранных очков. Да и посреди таблицы плотность была уникальной: 9-е место разделили сразу 6 коллективов, а от победителя они отстали всего на 7 очков.

Последнее на сегодня малое чемпионство «Дженоа» датировано сезоном-1988/89. И снова наблюдалась острейшая борьба, а идентичное количество очков с победителем набрал «Бари». Архитектор того генуэзского успеха – Франко Скольо. Годы спустя Скольо умер во время телепередачи, споря в прямом эфире с президентом «Дженоа» Энрико Прециози.

Нынешняя «Дженоа», в которой нашел себя Руслан Малиновский, похоже, уверенно чувствует себя в серии А и, по крайней мере, в ближайшее время не увеличит количество своих триумфов в серии В. В популярном в наше время фильме «Мой карпатский дедушка» режиссера Зазы Буадзе герой по имени Микеле – мальчишка-итальянец, но сын украинской матери – даже в самые трагические моменты своей жизни шепотом проговаривает кричалки в честь своего любимого «Дженоа». Что ж, под руководством Патрика Виейра россо-блу сейчас демонстрируют вполне привлекательную игру, и любви своих поклонников заслуживают.

Те еще «перцы»

4. «Мурсия». Победитель 2-го дивизиона: 1940, 1955, 1963, 1973, 1980, 1983, 1986, 2003

realmurcia.es

Мурсию, город-побратим Тернополя и город, называемый «фруктовым садом Европы», нельзя назвать поведенной на футболе. Однако здешний клуб, на стадионе которого сборная Украины подарила нам надежду на положительный результат в 2-матчевом противостоянии с бельгийцами, побеждал в Сегунде просто безумное количество раз. Начал еще с суровых 1940-х, когда в борьбе принимали участие четыре десятка команд, в том числе и «Танжер», команда из аннексированного марокканского города. В раунде плей-офф «перцы» набрали одинаковое количество очков с «Ла-Коруньей» и «Кадисом», однако в личных встречах с ними были лучше, поэтому и заняли 1-е место.

Примечательно, что особенно мощно «перцы» играли в сезонах, второй год которых заканчивался на тройку. Последняя на сегодня победность в Сегунде датирована сезоном-2002/03, когда мурсийские «реалисты» уверенно опередили основных конкурентов: «Сарагосу», «Альбасете», «Леванте» и «Лас-Пальмас». Во многом этот успех стал возможен благодаря надежной обороне и блестящей игре немецкого вратаря, рожденного в польском Кракове, Андреаса Райнке. Он в том сезоне завоевал Трофей Саморы, ведь в среднем пропускал всего 0,53 гола за матч.

Нынешняя «Мурсия» идет 2-й в одной из групп 3-го по силе дивизиона испанского футбола, а суммарная стоимость игроков команды не дотягивает и до 6 млн евро. Хотя большой город (7-й по численности населения в стране) заслуживает куда лучшей футбольной реальности.

Будьте, «бобры»!

5. «Пасуш» (Португалия). Победитель Сегунда-Лиги: 1991, 2000, 2005, 2019

Getty Images/Global Images Ukraine. Экс-динамовец Виторину Антунеш выступает за Пасуш

«Пасуш» стал писать свою победную историю в Сегунда-Лиге сразу со времени ее образования, то есть после соответствующей реформы в структуре португальского футбола в начале 1990-х. Тогда «Пасуш» оторвался на 5 очков от ближайшего преследователя – «Эшторила». А дальше команды шли плотной группой чуть ли не до зоны вылета.

Второе малое чемпионство далось сложнее, ведь «Бейра-Мар» – конкурент «Пасуша» – набрал одинаковое с победителем количество очков, а по разнице мячей «бобры» опередили оппонентов всего на один мяч.

В сезоне-2004/05 «Пасуш» не ощущал конкуренции в Сегунда-Лиге, опередив ближайшего соперника – «Навал» – на 7 очков, а ближайшую команду из-за пределов зоны повышения в классе – на 18! Знаковой фигурой для трех первых побед «бобров» в Сегунде-Лиге является Жозе Мота. В начале 1990-х он играл за «Пасуш» на позиции правого защитника, а в 2000-м и в 2005-м уже в качестве тренера приводил своих подопечных к малому «золоту».

В сезоне-2018/19 сложилась похожая ситуация: «Фамаликан» отстал на 5 очков, а ближайший коллектив из зоны неповышения – на 20!

Нынешний «Пасуш» 2-й сезон подряд проводит во втором по силе португальском дивизионе и пока далек от ведущих мест. По сути, и особых перспектив возвращения по крайней мере в борьбу за повышение в классе не просматривается. «Бобры» имеют самый дешевый состав в лиге. А ведь еще сравнительно недавно, в начале 2010-х «пасеншеш» становились призерами в Примейре. Сейчас даже самые ярые члены фан-группировки Ultras Yellow Boys, ведущей свою историю с 1996 г., об этом и не мечтают. Пределом их надежд в 75-летний юбилей любимого клуба является сохранение места во втором дивизионе.

***

Исторический факт: турниры в 1-й лиге в свое время выигрывали Валерий Лобановский и Евгений Лемешко. Обычно второй по классу дивизион является прекрасной школой для молодых игроков, коих испытывают на прочность опытные футбольные дядьки, которые, может, и не хватали на протяжении игровых карьер звезд с неба, однако заматерели в низших эшелонах и, как правило, компромиссов не признают. Спектр малых триумфаторов широк: от исторических грандов до малоамбициозных на высшем уровне провинциалов, от представителей крупных портовых городов до скромных владельцев 7-тысячных стадионов. Однако так или иначе эти клубы не выбрасывают белый флаг при первой же неудаче, а без устали снуют «лифтом» вверх-вниз и снова вверх. К сожалению, провести параллели с нашим футболом в этом контексте сложно. Команды-лифты у нас просто не успевают образоваться из-за довольно частого охлаждения владельцев к своим детищам в случае вылета. Впрочем, если говорить о нынешней украинской 1-й лиге, то бросается в глаза немалое количество амбициозных команд. Можно ли это считать хорошим знаком? Да, но настоящим импульсом для развития отечественного футбола, конечно, должно стать окончание войны на справедливых для Украины условиях с наказанием творящих зло позорников по действующим законам. После этого можно будет говорить и об определенном стабильном количестве команд в 1-й лиге и о расширении горизонта планирования владельцев клубов (а в идеале – и о посягательстве на 18-командное представительство в элите нашего футбола).

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Волендам Дженоа Гавр Реал Мурсия Пасуш де Феррейра
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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