Италия04 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и защитник Ромы завершает карьеру
Хуммельс завершит выступления по итогам сезона
04 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:51
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Немецкий защитник Ромы Матс Хуммельс объявил о том, что завершит карьеру после нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что у игрока были варианты в Саудовской Аравии и МЛС.
36-летний центральный защитник известен по длительным выступлениям за Боруссию Дортмунд. Кроме того, играл за Баварию, а в составе сборной Германии провел 78 матчей и выиграл чемпионат мира в 2014 году.
В нынешнем сезоне Ромы отыграл 18 матчей и забил 1 гол.
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