ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и защитник Ромы завершает карьеру

Немецкий защитник Ромы Матс Хуммельс объявил о том, что завершит карьеру после нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что у игрока были варианты в Саудовской Аравии и МЛС.

36-летний центральный защитник известен по длительным выступлениям за Боруссию Дортмунд. Кроме того, играл за Баварию, а в составе сборной Германии провел 78 матчей и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

В нынешнем сезоне Ромы отыграл 18 матчей и забил 1 гол.