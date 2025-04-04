Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и защитник Ромы завершает карьеру
Италия
04 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:51
429
1

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и защитник Ромы завершает карьеру

Хуммельс завершит выступления по итогам сезона

04 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:51
429
1
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и защитник Ромы завершает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Немецкий защитник Ромы Матс Хуммельс объявил о том, что завершит карьеру после нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что у игрока были варианты в Саудовской Аравии и МЛС.

36-летний центральный защитник известен по длительным выступлениям за Боруссию Дортмунд. Кроме того, играл за Баварию, а в составе сборной Германии провел 78 матчей и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

В нынешнем сезоне Ромы отыграл 18 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Станет партнером Довбика. Форвард Ливерпуля следующий сезон проведет в Роме
Дортмудская Боруссия не будет менять главного тренера летом
Матс Хуммельс Рома Рим Боруссия Дортмунд сборная Германии по футболу завершение карьеры
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04 апреля 2025, 01:56 1
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Горожане» запланировали большую кадровую чистку

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Сити покинет клуб в конце сезона
Футбол | 04 апреля 2025, 14:10 8
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Сити покинет клуб в конце сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Сити покинет клуб в конце сезона

Кевин де Брюйне не будет продлевать контракт с клубом

ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04.04.2025, 07:55
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Футбол | 04.04.2025, 20:07
ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Футбол | 04.04.2025, 12:42
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Вболівальники в Римі прийняли його прохолодно. А після вилученні в ЛЄ взагалі захейтили
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 3
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24
Бокс
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 14
Футбол
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем