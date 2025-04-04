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  4. Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»
Испания
04 апреля 2025, 19:15 |
512
2

Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»

Мичел надеется, что команда скоро наберет 42 очка

04 апреля 2025, 19:15 |
512
2
Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник Жироны Мичел после семи матчей чемпионата Испании без побед уже не думает о борьбе за зону еврокубков, а надеется, что команда в скором времени обеспечит себе место в элите.

«Понимаю, что ситуация сложная, но мы должны выходить и прервать серию из семи матчей без побед. Сейчас задача – сохранить место в элитном дивизионе, и я ожидаю, что мы довольно скоро все же наберем 42 очка».

«Мы страдаем в каждом матче и должны заслужить право остаться в Ла Лиге. Мое будущее в команде? Я об этом сейчас не думаю», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова в Ла Лиге идет на 13-й позиции в семи очках над зоной вылета.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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Олександр
Довбик забив 24 голи за жирону і витягнув у лігу чемпіонів .До нього і після одна єдина мета не вилетіти.Зарвз добик зробив 6 очок для роми в двох іграх поспіль по 1 0 івже рома в зоні єврокубків
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