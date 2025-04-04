Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»

Наставник Жироны Мичел после семи матчей чемпионата Испании без побед уже не думает о борьбе за зону еврокубков, а надеется, что команда в скором времени обеспечит себе место в элите.

«Понимаю, что ситуация сложная, но мы должны выходить и прервать серию из семи матчей без побед. Сейчас задача – сохранить место в элитном дивизионе, и я ожидаю, что мы довольно скоро все же наберем 42 очка».

«Мы страдаем в каждом матче и должны заслужить право остаться в Ла Лиге. Мое будущее в команде? Я об этом сейчас не думаю», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова в Ла Лиге идет на 13-й позиции в семи очках над зоной вылета.