Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»
Мичел надеется, что команда скоро наберет 42 очка
Наставник Жироны Мичел после семи матчей чемпионата Испании без побед уже не думает о борьбе за зону еврокубков, а надеется, что команда в скором времени обеспечит себе место в элите.
«Понимаю, что ситуация сложная, но мы должны выходить и прервать серию из семи матчей без побед. Сейчас задача – сохранить место в элитном дивизионе, и я ожидаю, что мы довольно скоро все же наберем 42 очка».
«Мы страдаем в каждом матче и должны заслужить право остаться в Ла Лиге. Мое будущее в команде? Я об этом сейчас не думаю», – сказал Мичел.
Команда Виктора Цыганкова в Ла Лиге идет на 13-й позиции в семи очках над зоной вылета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ считает, что Украину не хотят видеть в руководящем органе УЕФА
Легенда «Челси» – о Тьерри Анри