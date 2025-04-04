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  4. Игроки объявили бойкот. У экс-тренера Шахтера большие проблемы во Франции
Франция
04 апреля 2025, 18:56 |
1499
4

Игроки объявили бойкот. У экс-тренера Шахтера большие проблемы во Франции

Роберто де Дзебри пытался воспитывать футболистов

04 апреля 2025, 18:56 |
1499
4
Игроки объявили бойкот. У экс-тренера Шахтера большие проблемы во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после неудачного матча с «Реймсом» (1:3) закрыл футболистов на тренировочной базе, а затем отменил все выходные.

После этого конфликт между тренером и футболистами перерос в новую плоскость.

Как сообщает издание The Sun, еще 1 апреля тренер отказался тренировать игроков и сказал заниматься индивидуально. Из-за этого все футболисты покинули расположение тренировочной базы и решили не слушать главного тренера.

Известно, что в конфликт вмешался спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатия. Сообщается, что, несмотря на разговоры, в команде все равно остается большое количество игроков, которые недовольны поведением Де Дзерби.

В последних пяти матчах «Марсель» уступил четыре раза.

В сезоне 2021/22 Роберто Де Дзерби тренировал донецкий «Шахтер».

Ранее «Реймс» получил путевку в финал Кубка Франции.

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Роберто Де Дзерби Марсель чемпионат Франции по футболу Реймс
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Комментарии 4
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Falko
Тю, я спочатку подумав, що це про Ліон і Фонсектора. А от ніфіга.
Де Зебри крім кротоферми підняв на нечувані висоти спочатку Отсасуоло, тоді Брайтон і ось тепер - Марсель. Якого рожна цим гравцям ще треба? Зажрались мульйонєри. Ну програли 4 матчі із 5. Але ж п'ятий не програли.
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Burevestnik
в ШД він в авторитеті:
ну дуже хороший тренер.
Але 
в Марселі ну дуже обіср..ся...
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