Игроки объявили бойкот. У экс-тренера Шахтера большие проблемы во Франции
Роберто де Дзебри пытался воспитывать футболистов
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после неудачного матча с «Реймсом» (1:3) закрыл футболистов на тренировочной базе, а затем отменил все выходные.
После этого конфликт между тренером и футболистами перерос в новую плоскость.
Как сообщает издание The Sun, еще 1 апреля тренер отказался тренировать игроков и сказал заниматься индивидуально. Из-за этого все футболисты покинули расположение тренировочной базы и решили не слушать главного тренера.
Известно, что в конфликт вмешался спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатия. Сообщается, что, несмотря на разговоры, в команде все равно остается большое количество игроков, которые недовольны поведением Де Дзерби.
В последних пяти матчах «Марсель» уступил четыре раза.
В сезоне 2021/22 Роберто Де Дзерби тренировал донецкий «Шахтер».
Ранее «Реймс» получил путевку в финал Кубка Франции.
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Де Зебри крім кротоферми підняв на нечувані висоти спочатку Отсасуоло, тоді Брайтон і ось тепер - Марсель. Якого рожна цим гравцям ще треба? Зажрались мульйонєри. Ну програли 4 матчі із 5. Але ж п'ятий не програли.
ну дуже хороший тренер.
Але
в Марселі ну дуже обіср..ся...