Игроки объявили бойкот. У экс-тренера Шахтера большие проблемы во Франции

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после неудачного матча с «Реймсом» (1:3) закрыл футболистов на тренировочной базе, а затем отменил все выходные.

После этого конфликт между тренером и футболистами перерос в новую плоскость.

Как сообщает издание The Sun, еще 1 апреля тренер отказался тренировать игроков и сказал заниматься индивидуально. Из-за этого все футболисты покинули расположение тренировочной базы и решили не слушать главного тренера.

Известно, что в конфликт вмешался спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатия. Сообщается, что, несмотря на разговоры, в команде все равно остается большое количество игроков, которые недовольны поведением Де Дзерби.

В последних пяти матчах «Марсель» уступил четыре раза.

В сезоне 2021/22 Роберто Де Дзерби тренировал донецкий «Шахтер».

Ранее «Реймс» получил путевку в финал Кубка Франции.