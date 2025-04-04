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Лига чемпионов
04 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:39
231
1

Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико

Рюдигер, Себальос и Мбаппе получили штрафы, Винисиус не наказан

04 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:39
231
1
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Реалом.

Целый ряд игроков команды Карло Анчелотти попали под расследование за «недостойное поведение и провокации до, во время и после серии пенальти».

Никто из игроков Реала не получил дисквалификации, но УЕФА раздал штрафы.

Защитник Антонио Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро и один матч дисквалификации условно, хавбек Дани Себальос оштрафован на 20 тысяч евро, а форвард Килиан Мбаппе оштрафован на 30 тысяч евро и один матч дисквалификации условно.

Ранее сообщалось, что под расследованием находится и форвард Винисиус Жуниор, но по поводу бразильца УЕФА не вынес никаких решений.

8 и 16 апреля Реал сыграет с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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УЕФА Атлетико Мадрид Реал Мадрид Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Дани Себальос Винисиус Жуниор Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Mark4854590
Видно штрафувати провідного борцуна з расизмом УЄФА не може
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