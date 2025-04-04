Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Рюдигер, Себальос и Мбаппе получили штрафы, Винисиус не наказан
Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Реалом.
Целый ряд игроков команды Карло Анчелотти попали под расследование за «недостойное поведение и провокации до, во время и после серии пенальти».
Никто из игроков Реала не получил дисквалификации, но УЕФА раздал штрафы.
Защитник Антонио Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро и один матч дисквалификации условно, хавбек Дани Себальос оштрафован на 20 тысяч евро, а форвард Килиан Мбаппе оштрафован на 30 тысяч евро и один матч дисквалификации условно.
Ранее сообщалось, что под расследованием находится и форвард Винисиус Жуниор, но по поводу бразильца УЕФА не вынес никаких решений.
8 и 16 апреля Реал сыграет с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» запланировали большую кадровую чистку
«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ