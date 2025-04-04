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  4. Джессика Пегула – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 апреля 2025, 18:15 |
105
0

Джессика Пегула – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

04 апреля 2025, 18:15 |
105
0
Джессика Пегула – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

4 апреля состоятся матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США)

В 18:00 на центральный корт выйдут первая сеяная Джессика Пегула (США, WTA 4) и действующая чемпионка Даниэль Коллинз (США, WTA 22).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Джессики.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Чжэн Циньвень, либо против Екатерины Александровой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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