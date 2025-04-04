Опубликован стартовый состав сборной Украины на матч 3-го тура Лиги наций

4 апреля состоится матч 3-го тура женской Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Чехии.

Поединок пройдет в городе Польковице (Польша) на домашнем стадионе футбольного клуба «Гурник».

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Наставник «сине-желтых» Владимир Пятенко определился со стартовым составом на предстоящий матч.

Украина одержала две победы в двух играх. Чехия также имеет в своем активе шесть баллов, но занимает первое место в группе 4 Лиги B благодаря лучшей разнице мячей.

Стартовый состав женской сборной Украины: