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  4. Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 18:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:37
843
1

Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»

Тренер Ингульца недоволен судейством

04 апреля 2025, 18:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:37
843
1
Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Наставник Ингульца Василий Кобин остался недоволен судейством в матче УПЛ против Оболони, который киевская команда выиграла 1:0.

«Ребята хорошо провели второй тайм, хотя отдали инициативу в первом. У нас был другой план на игру. Все хорошо, только у нас судьи боятся поставить то, что происходит на поле. Был там чистый фол и удаление. Возможно, это даже переломный момент был. Не ставите такие фолы – окей. А можно там хотя бы аут вбросить? Нам не дали вбросить аут, и такое уже было во Львове».

«Неужели судьи не имеют силы и терпения дать просто бросить аут. Просто бросить аут, я не говорю уже о чем-то другом. Развиваем честный футбол – я этого не вижу по отношению к нашей команде».

«Не было там долгого вбрасывания аута. Это наша заготовка, а судьи просто переживают, что Ингулец забьет голы. Это не просто так происходит, что второй раз нам не дают вбросить», – сказал Кобин.

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Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Оболонь Василий Кобин
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Vitaliksaj
Играть надо было 90минут а не плакать что аут не дали провести
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