Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Тренер Ингульца недоволен судейством
Наставник Ингульца Василий Кобин остался недоволен судейством в матче УПЛ против Оболони, который киевская команда выиграла 1:0.
«Ребята хорошо провели второй тайм, хотя отдали инициативу в первом. У нас был другой план на игру. Все хорошо, только у нас судьи боятся поставить то, что происходит на поле. Был там чистый фол и удаление. Возможно, это даже переломный момент был. Не ставите такие фолы – окей. А можно там хотя бы аут вбросить? Нам не дали вбросить аут, и такое уже было во Львове».
«Неужели судьи не имеют силы и терпения дать просто бросить аут. Просто бросить аут, я не говорю уже о чем-то другом. Развиваем честный футбол – я этого не вижу по отношению к нашей команде».
«Не было там долгого вбрасывания аута. Это наша заготовка, а судьи просто переживают, что Ингулец забьет голы. Это не просто так происходит, что второй раз нам не дают вбросить», – сказал Кобин.
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