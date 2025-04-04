Тренер Оболони после победы: «Ужасный футбол, ничего не получалось»

Оболонь в матче аутсайдеров УПЛ обыграла Ингулец со счетом 1:0, однако наставник киевской команды Сергей Шищенко остался недоволен игрой футболистов.

«Тяжелый матч, и это не тот футбол, который я хочу видеть. Совсем. Первый тайм сыграли нормально, а второй тайм – ужасный тайм. У нас вообще ничего не получалось, в том числе из-за психологии. Играли уже по результату, но важно, что с прямым конкурентом набираем очки».

«Травма Бычека? Ему на руку наступили, может быть перелом. В конце очень переживали, потому что нужен был этот результат. Дальше еще один важный матч – с Черноморцем», – сказал Шищенко.

Оболонь набрала 21 пункт и находится на 13-й позиции.