Тренер Оболони после победы: «Ужасный футбол, ничего не получалось»
Шищенко доволен результатом, недоволен игрой
Оболонь в матче аутсайдеров УПЛ обыграла Ингулец со счетом 1:0, однако наставник киевской команды Сергей Шищенко остался недоволен игрой футболистов.
«Тяжелый матч, и это не тот футбол, который я хочу видеть. Совсем. Первый тайм сыграли нормально, а второй тайм – ужасный тайм. У нас вообще ничего не получалось, в том числе из-за психологии. Играли уже по результату, но важно, что с прямым конкурентом набираем очки».
«Травма Бычека? Ему на руку наступили, может быть перелом. В конце очень переживали, потому что нужен был этот результат. Дальше еще один важный матч – с Черноморцем», – сказал Шищенко.
Оболонь набрала 21 пункт и находится на 13-й позиции.
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