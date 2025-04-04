Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне – легенда. Невозможно представить»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал решение полузащитника Кевина де Брюйне покинуть команду по итогам нынекшнего сезона.

«Грустный день. У нас есть еще 10-11 матчей, чтобы болельщики могли отдать Де Брюйне должное за его игру. Легенда команды. Невозможно представить себе нашу команду без него. Прочитал сегодня, что у Кевина 280 голов и ассистов в АПЛ – невероятно».

«Один из величайших футболистов в истории, тут нет сомнений. Если не учитывать минувший сезон, когда были травмы, Кевин показывал невероятную стабильность. Надеюсь, он будет получать удовольствие от футбола в своей следующей команде».

«Когда я узнал о решении? Несколько дней назад. Статуя для Де Брюйне? Готов поставить деньги, что клуб это сделает. Кевин заслужил», – сказал Гвардиола.

33-летний хавбек в составе команды выиграл шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, два Кубка Англии, пять Кубков лиги и два Суперкубка Англии.