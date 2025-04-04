«Он готов». Олейник объяснил, стоит ли Ротаню идти в Динамо или Шахтер
Денис Олейник считает, тренер готов пойти на повышение
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник оценил тренерские способности Руслана Ротаня, заговорив о возможном переходе специалиста в Динамо или Шахтер.
– Как вы думаете, Ротань готов пойти на повышение в Динамо или Шахтер?
– Я уверен, что он готов, но это больше вопрос к Руслану Петровичу. У него все очень профессионально построено, он и его помощники хорошо разбираются в футболе.
– По информации инсайдера Виктора Вацко, к Ротаню проявляет интерес клуб из Саудовской Аравии. Не поедет ли он летом на Ближний Восток?
– Я никогда не комментирую слухи и ничего об этом не знаю. У нас много любят говорить и писать, а как оно на самом деле – никто не знает.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины
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