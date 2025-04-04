Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он готов». Олейник объяснил, стоит ли Ротаню идти в Динамо или Шахтер
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 16:27 |
369
1

«Он готов». Олейник объяснил, стоит ли Ротаню идти в Динамо или Шахтер

Денис Олейник считает, тренер готов пойти на повышение

04 апреля 2025, 16:27 |
369
1
«Он готов». Олейник объяснил, стоит ли Ротаню идти в Динамо или Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник оценил тренерские способности Руслана Ротаня, заговорив о возможном переходе специалиста в Динамо или Шахтер.

– Как вы думаете, Ротань готов пойти на повышение в Динамо или Шахтер?

– Я уверен, что он готов, но это больше вопрос к Руслану Петровичу. У него все очень профессионально построено, он и его помощники хорошо разбираются в футболе.

– По информации инсайдера Виктора Вацко, к Ротаню проявляет интерес клуб из Саудовской Аравии. Не поедет ли он летом на Ближний Восток?

– Я никогда не комментирую слухи и ничего об этом не знаю. У нас много любят говорить и писать, а как оно на самом деле – никто не знает.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины

По теме:
Карпаты планируют выкупить звездного легионера. Придется солидно заплатить
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Он сказал такие вещи... Задело. Я немного пустил слезу»
Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Руслан Ротань Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04 апреля 2025, 07:34 1
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»

Спенсер Оливер высказался о будущем Александра

Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04 апреля 2025, 01:56 1
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Горожане» запланировали большую кадровую чистку

ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04.04.2025, 07:55
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 04.04.2025, 15:49
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Футбол | 04.04.2025, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Шахтар скуповує бразильців явно не під Ротаня. Суркіс теж не вижене Шовковського, якщо Динамо стане чемпіоном.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 8
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор
Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор
02.04.2025, 20:34 3
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем