Украина. Премьер лига04 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:15
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ВИДЕО Оболонь забила быстрый гол в ворота Ингульца
Константин Бычек открыл счет в матче
04 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:15
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4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».
«Пивовары» активнее вошли в игру. Подопечные Сергея Шищенко уже на первых минутах могли забить, но Устименко не дотянулся до мяча в штрафной площадке «Ингульца» после подачи партнера.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 13-й минуте Константин Бычек вошел со «сферой» в штрафную номинальных хозяев и поймал голкипера на противоходе.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
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