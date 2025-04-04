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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:15
310
0

ВИДЕО Оболонь забила быстрый гол в ворота Ингульца

Константин Бычек открыл счет в матче

04 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:15
310
0
ВИДЕО Оболонь забила быстрый гол в ворота Ингульца
Оболонь. Констянтин Бычек

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

«Пивовары» активнее вошли в игру. Подопечные Сергея Шищенко уже на первых минутах могли забить, но Устименко не дотянулся до мяча в штрафной площадке «Ингульца» после подачи партнера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте Константин Бычек вошел со «сферой» в штрафную номинальных хозяев и поймал голкипера на противоходе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец видео голов и обзор Константин Бычек Ингулец - Оболонь
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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