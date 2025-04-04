ВИДЕО Оболонь забила быстрый гол в ворота Ингульца

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

«Пивовары» активнее вошли в игру. Подопечные Сергея Шищенко уже на первых минутах могли забить, но Устименко не дотянулся до мяча в штрафной площадке «Ингульца» после подачи партнера.

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На 13-й минуте Константин Бычек вошел со «сферой» в штрафную номинальных хозяев и поймал голкипера на противоходе.

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