Украина (Ж) – Чехия (Ж). Прогноз и анонс на матч Лиги наций

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В пятницу, 4 апреля, состоится матч 3-го тура женской Лиги наций между сборными Украины и Чехии, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина

Несмотря на досадное поражение от Бельгии в отборе на Евро женская сборная Украины уверенно стартовала в дивизионе Лиги наций. После двух побед со счетом 2:1 против команд Албании и Хорватии наши девушки занимают 2 строчку в своей группе, уступая Чехии лишь разницей забитых/пропущенных голов.

У 3-го и 4-го коллективов нашей группы (Албании и Хорватии) по состоянию на сегодняшний день в активе 0 очков, 2-е место позволит принять участие в матче за выход в дивизион А.

Чехия

Похожая ситуация и у чешек – они также потерпели поражение в отборе на Евро и уже в Лиге наций одержали победы над хорватками и албанками, правда, наши будущие соперницы разгромили своих оппоненток со счетом 4:0 и 5:1 соответственно.

Личные встречи

До сих пор женские сборные Украины и Чехии ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

Украина забивала первой 8 раз в последних 10 матчах.

В предыдущих 10 играх сборная Украины дважды потерпела поражение, 3 раза сыграла вничью и смогла одержать победу в 5 поединках.

Чехия в прошлых 10 матчах 3 раза потерпела поражение, трижды играла вничью и одержала 3 победы.

Украина не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 поединков.

Возможные стартовые составы

Украина: Келюшик, Басанская – Шматко – Котык – Корсун, Калинина – Химич – Петрик – Андрухов, Овдейчук – Кравчук

Чехия: Вотикова, Печкова – Зоннтагова – Бендова – Бартонева, Свиткова – Цагинова – Дубцова, Хирова – Страшкова – Крейчиржикова

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Украины – 4,80, ничья – 3,78, победа Чехии – 1,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды являются фаворитами в группе, поэтому матч обещает быть насыщенным интересным. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Украина (Ж) Чехия (Ж) Тотал больше 2.5 1.78 Сделать ставку

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