НАЗАРИНА: «Впереди полуфинал. Матчи с Полесьем всегда напряженные»
Егор ожидает интересного матча в полуфинале Кубка Украины
Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против житомирского «Полесья».
– Во-первых, хочу подчеркнуть, что впереди полуфинал, и на этой стадии легких соперников не бывает. Во-вторых, мы будем играть с «Полесьем», и наши противостояния с ними всегда напряжены и интересны.
Кубок Украины – важный турнир, мы в шаге от финала. В прошлом сезоне мы стали победителями, поэтому стремимся защитить титул. Ставим себе максимальные цели, – сказал Назарина.
Ранее сообщалось, что легенда Шахтера отреагировал на заявление Пушича о том, что клуб не выиграет УПЛ
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бо в ШД є 13 іноземців, в тому числі дев'ять бразильців, і всім їм треба грати.
скоро 4-5 із них приймуть українське громадянство і
тільки воротар буде представляти Україну.
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оце так керівництво ШеДе "розвиває" своїх.
але хто ці "свої"...
в останньому матчі чемпу з Оболонню в старті було 7 легіонерів.