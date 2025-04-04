Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАЗАРИНА: «Впереди полуфинал. Матчи с Полесьем всегда напряженные»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 15:08 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:09
123
1

НАЗАРИНА: «Впереди полуфинал. Матчи с Полесьем всегда напряженные»

Егор ожидает интересного матча в полуфинале Кубка Украины

04 апреля 2025, 15:08 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:09
123
1
НАЗАРИНА: «Впереди полуфинал. Матчи с Полесьем всегда напряженные»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против житомирского «Полесья».

– Во-первых, хочу подчеркнуть, что впереди полуфинал, и на этой стадии легких соперников не бывает. Во-вторых, мы будем играть с «Полесьем», и наши противостояния с ними всегда напряжены и интересны.

Кубок Украины – важный турнир, мы в шаге от финала. В прошлом сезоне мы стали победителями, поэтому стремимся защитить титул. Ставим себе максимальные цели, – сказал Назарина.

Ранее сообщалось, что легенда Шахтера отреагировал на заявление Пушича о том, что клуб не выиграет УПЛ

По теме:
Ворскла – обладатель Кубка Украины-2009. Где они сейчас?
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»
Легенда Шахтера отреагировал на слова Пушича о том, что клуб не возьмет УПЛ
Егор Назарина Шахтер Донецк Полесье Житомир Кубок Украины по футболу Полесье - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Война | 04 апреля 2025, 09:00 23
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат

Два года назад под Марьинкой погиб отец троих детей Тарас Чучман

Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Зимние виды | 03 апреля 2025, 20:04 1
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии

Петтер Нортуг стремится выступить на ОИ-2026

Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04.04.2025, 07:34
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04.04.2025, 15:36
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Бокс | 04.04.2025, 08:24
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
на жаль Назарина може не буде грати в матчі і не тільки в цьому,
бо в ШД є 13 іноземців, в тому числі дев'ять бразильців,  і всім їм треба грати.
скоро 4-5 із них приймуть українське громадянство і 
тільки воротар буде представляти Україну.
- - - - -
оце так керівництво ШеДе "розвиває" своїх.
але хто ці "свої"...
в останньому матчі чемпу з Оболонню в старті було 7 легіонерів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 12
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 13
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 2
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем