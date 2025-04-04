НАЗАРИНА: «Впереди полуфинал. Матчи с Полесьем всегда напряженные»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против житомирского «Полесья».

– Во-первых, хочу подчеркнуть, что впереди полуфинал, и на этой стадии легких соперников не бывает. Во-вторых, мы будем играть с «Полесьем», и наши противостояния с ними всегда напряжены и интересны.

Кубок Украины – важный турнир, мы в шаге от финала. В прошлом сезоне мы стали победителями, поэтому стремимся защитить титул. Ставим себе максимальные цели, – сказал Назарина.

Ранее сообщалось, что легенда Шахтера отреагировал на заявление Пушича о том, что клуб не выиграет УПЛ