Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
WTA
04 апреля 2025, 14:39 |
587
0

Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Элина хочет развивать свой фонд

04 апреля 2025, 14:39 |
587
0
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что планирует развивать свой фонд.

«Я бы хотела продолжать «Свитолина Фаундейшн», потому что мы делаем очень классные проекты для детей-теннисистов. Пытаемся с нашими партнерами делать еще больше, потому что есть спрос на это.

Хотелось бы масштабировать, делать доступный спорт для всех. Привлекать больше людей к спорту, потому что он приносит много классных моментов. Можно энергию новую какую находить в себе, когда ты преодолеваешь какие-то барьеры. Это придает тебе силы, мотивации на каком-то уровне.

Поэтому я бы хотела, чтобы спорта было больше в Украине. Для меня это очень важно», – сказала Элина.

Ранее Элина Свитолина рассказала о гастрономических предпочтениях Гаэля Монфиса.

По теме:
«Важнее, чем Grand Slam». Свитолина рассказала о войне в Украине
СВИТОЛИНА: «Монфису нравится украинский борщ. Я очень рада»
СВИТОЛИНА: «Имела честь присоединиться к особому событию»
Элина Свитолина WTA
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Зимние виды | 03 апреля 2025, 20:04 0
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии

Петтер Нортуг стремится выступить на ОИ-2026

Соболева досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Анталье
Теннис | 03 апреля 2025, 14:43 2
Соболева досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Анталье
Соболева досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Анталье

Анастасия не сумела пройти Чжен Ушуан во 2-м круге соревнований в Турции

Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Футбол | 03.04.2025, 22:13
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04.04.2025, 07:55
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Футбол | 04.04.2025, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 2
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем