Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что планирует развивать свой фонд.

«Я бы хотела продолжать «Свитолина Фаундейшн», потому что мы делаем очень классные проекты для детей-теннисистов. Пытаемся с нашими партнерами делать еще больше, потому что есть спрос на это.

Хотелось бы масштабировать, делать доступный спорт для всех. Привлекать больше людей к спорту, потому что он приносит много классных моментов. Можно энергию новую какую находить в себе, когда ты преодолеваешь какие-то барьеры. Это придает тебе силы, мотивации на каком-то уровне.

Поэтому я бы хотела, чтобы спорта было больше в Украине. Для меня это очень важно», – сказала Элина.

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