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  4. Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Англия
04 апреля 2025, 15:44 |
2822
0

Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити

Украинский защитник «Арсенала» назвал бельгийца легендой

04 апреля 2025, 15:44 |
2822
0
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне и Александр Зинченко

В пятницу, 4 апреля 2025 года, бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из английского «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

В комментариях под соответствующим постом в Instagram на прощальное письмо хавбека для болельщиков «горожан» отреагировал украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко:

«Легенда».

Напомним, Александр Зинченко и Кевин де Брюйне вместе защищали цвета «Манчестер Сити» в 2016-2022 годах. Игроки находились в довольно дружеских отношениях, а болельщики неоднократно отмечали их внешнее сходство.

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трансферы Кевин де Брюйне Манчестер Сити свободный агент трансферы АПЛ Александр Зинченко Арсенал Лондон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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