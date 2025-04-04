Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити

В пятницу, 4 апреля 2025 года, бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из английского «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

В комментариях под соответствующим постом в Instagram на прощальное письмо хавбека для болельщиков «горожан» отреагировал украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко:

«Легенда».

Напомним, Александр Зинченко и Кевин де Брюйне вместе защищали цвета «Манчестер Сити» в 2016-2022 годах. Игроки находились в довольно дружеских отношениях, а болельщики неоднократно отмечали их внешнее сходство.