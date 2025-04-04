Битва за выживание. Стали известны составы Ингульца и Оболони

В пятницу, 4 апреля, в 15:30 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

«Оболонь» находится на 14-й строчке, а вот „Ингулец“ на 15-й. Между командами два очка разницы.

Подопечные Василия Кобина постараются сегодня покинуть зону вылета, а «Оболонь» попытается улучшить свою позицию и догнать «Ворсклу» с «Колосом».

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Дубилей, Катрич, Гаджук, Пушкарев, Могильный, Пятов, Волохатый, Сад.

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Курко, Бычек, Черненко, Груша, Ильин, Устименко