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  4. Битва за выживание. Стали известны составы Ингульца и Оболони
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 14:32 |
333
0

Битва за выживание. Стали известны составы Ингульца и Оболони

Команды занимают соседние места друг от друга

04 апреля 2025, 14:32 |
333
0
Битва за выживание. Стали известны составы Ингульца и Оболони
УПЛ

В пятницу, 4 апреля, в 15:30 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

«Оболонь» находится на 14-й строчке, а вот „Ингулец“ на 15-й. Между командами два очка разницы.

Подопечные Василия Кобина постараются сегодня покинуть зону вылета, а «Оболонь» попытается улучшить свою позицию и догнать «Ворсклу» с «Колосом».

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Дубилей, Катрич, Гаджук, Пушкарев, Могильный, Пятов, Волохатый, Сад.

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Курко, Бычек, Черненко, Груша, Ильин, Устименко

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стартовые составы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Оболонь
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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