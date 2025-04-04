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Польша
04 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:01
288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом

Егор Шарабура продолжит свой путь в «Шленске» Вроцлав

04 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:01
288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
ФК Шленск. Егор Шарабура

20-летний украинский полузащитник Егор Шарабура заключил новый контракт со «Шленским» Вроцлав, находящийся в главной польской лиге.

Спортсмен из Украины подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года с опцией продолжения сотрудничества еще на год.

В общем, Шарабура присоединился к коллективу из Польши осенью 2022 года. После выступлений за молодежку клуба Егор заслужил повышение – тренерский штаб перевел украинца в команду «Шленск II».

Лишь в текущем сезоне Егор впервые сыграл за главную команду. Полузащитник появился в четырех матчах «Шленска» (три в чемпионате, один в Кубке), однако запомниться фанатам Шарабуре не удалось – ноль результативных действий.

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Андрей Витренко Источник: ФК Шленск Вроцлав
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