Испания05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
741
0
Звезда Реала покинет клуб по окончанию сезона. Есть варианты новых клубов
Давид Алаба начнет следующий сезон в новом клубе
05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
741
0
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба покинет клуб по окончанию сезона, сообщает Fichajes.
По информации источника, 32-летний футболист перестал играть также убедительно, как до травмы. Его физическая форма вызывает сомнения. Время Алабы на Сантьяго Бернабеу подошло к концу.
Вероятным вариантами продолжения карьеры являются клуб Бундеслиги и MLS.
Ранее сообщалось о том, что Лука Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт «Реала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2025, 17:29 2
Игрок приближается к невероятному рубежу
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 2
Лука похвалил Франа Гарсию
Футбол | 04.04.2025, 22:55
Футбол | 05.04.2025, 08:01
Футбол | 05.04.2025, 15:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2025, 04:06 3
04.04.2025, 20:54 8
03.04.2025, 18:10 3
04.04.2025, 23:37 1
04.04.2025, 07:40 2
03.04.2025, 17:08 15
04.04.2025, 01:56 2
03.04.2025, 16:42 4