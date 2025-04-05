Звезда Реала покинет клуб по окончанию сезона. Есть варианты новых клубов

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба покинет клуб по окончанию сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист перестал играть также убедительно, как до травмы. Его физическая форма вызывает сомнения. Время Алабы на Сантьяго Бернабеу подошло к концу.

Вероятным вариантами продолжения карьеры являются клуб Бундеслиги и MLS.

Ранее сообщалось о том, что Лука Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт «Реала».