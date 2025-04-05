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Испания
05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
741
0

Звезда Реала покинет клуб по окончанию сезона. Есть варианты новых клубов

Давид Алаба начнет следующий сезон в новом клубе

05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
741
0
Звезда Реала покинет клуб по окончанию сезона. Есть варианты новых клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба покинет клуб по окончанию сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист перестал играть также убедительно, как до травмы. Его физическая форма вызывает сомнения. Время Алабы на Сантьяго Бернабеу подошло к концу.

Вероятным вариантами продолжения карьеры являются клуб Бундеслиги и MLS.

Ранее сообщалось о том, что Лука Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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