«Важнее, чем Grand Slam». Свитолина рассказала о войне в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о войне Украины. Спортсменка заявила, что сейчас социальная миссия важнее завоевания титула Grand Slam.

– Как справляешься эмоционально? За эти годы полномасштабного вторжения ты можешь справиться с неопределенностью?

– Планировать жизнь – всегда классно, но сейчас это невозможно. Относительно матчей – это очень-очень непросто для меня. Хочу получать какие-то моменты в каждом дне, где я могу посмотреть новости, где могу пообщаться с близкими, которые находятся в Украине, или с друзьями.

Это мне помогает и успокаивает, когда у них все нормально. Впрочем, это мотивация для меня. Когда я общаюсь с военными, когда нахожусь в Украине, это меня заряжает ехать выступать за границей и представлять Украину на таком уровне. Шанс использовать свою платформу для людей и детей.

Теперь это миссия номер один для меня. На мой взгляд, она даже больше, чем выиграть турнир Grand Slam. Может, для поклонников это даже удивительно. Я знаю, что многим СМИ не понравятся мои слова, когда я так говорю, – сказала Элина.

Ранее Элина Свитолина рассказала о гастрономических предпочтениях Гаэля Мофиса.