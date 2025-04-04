Георгий БУЩАН: «Я хотел бы стать мэром Одессы»

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о своей мечте:

«Я хотел бы стать мэром Одессы».

Сейчас должности городского головы Одессы занимает Геннадий Труханов.

Напомним, Георгий Бущан является уроженцем Одессы, где делал первые шаги в футболе, но в 2009 году перебрался в юношескую команду киевского «Динамо» и в конце концов именно в столичном клубе сделал себе имя в украинском футболе. Зимой 2025 года Георгий перешел в саудовский «Аль-Шабаб», за который пока отыграл 7 матчей, пропустив 15 голов.

Ранее Георгий Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.