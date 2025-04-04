Георгий БУЩАН: «Я хотел бы стать мэром Одессы»
Украинский вратарь «Аль-Шабаба» объявил о политических амбициях
Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о своей мечте:
«Я хотел бы стать мэром Одессы».
Сейчас должности городского головы Одессы занимает Геннадий Труханов.
Напомним, Георгий Бущан является уроженцем Одессы, где делал первые шаги в футболе, но в 2009 году перебрался в юношескую команду киевского «Динамо» и в конце концов именно в столичном клубе сделал себе имя в украинском футболе. Зимой 2025 года Георгий перешел в саудовский «Аль-Шабаб», за который пока отыграл 7 матчей, пропустив 15 голов.
Ранее Георгий Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.
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