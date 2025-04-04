СВИТОЛИНА: «Монфису нравится украинский борщ. Я очень рада»
Элина рассказала о гастрономических предпочтениях мужа
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о гастрономических вкусах своего мужа Гаэля Монфиса. Украинка заявила, что французскому теннисисту очень нравится борщ.
– После того, как Гаэль выиграл один из турниров, вы сказали, что это все результат борща. Как вы думаете, нужно ли запрещать это как допинг?
– Да, я очень рада, что ему нравится украинский борщ.
Я помню, когда мы вместе были в Одессе, он пробовал борщ моей бабушки, и это было невероятно. У меня даже есть фотография этого момента, поэтому это классно, – сказала Свитолина.
Ранее Гаэль заявил, что если бы не Элина Свитолина, то он уже завершил бы профессиональную карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия не сумела пройти Чжен Ушуан во 2-м круге соревнований в Турции
Осталось согласовать с клубами