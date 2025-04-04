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WTA
04 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:32
468
2

СВИТОЛИНА: «Монфису нравится украинский борщ. Я очень рада»

Элина рассказала о гастрономических предпочтениях мужа

04 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:32
468
2
СВИТОЛИНА: «Монфису нравится украинский борщ. Я очень рада»
Instagram. Свитолина и Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о гастрономических вкусах своего мужа Гаэля Монфиса. Украинка заявила, что французскому теннисисту очень нравится борщ.

– После того, как Гаэль выиграл один из турниров, вы сказали, что это все результат борща. Как вы думаете, нужно ли запрещать это как допинг?

– Да, я очень рада, что ему нравится украинский борщ.

Я помню, когда мы вместе были в Одессе, он пробовал борщ моей бабушки, и это было невероятно. У меня даже есть фотография этого момента, поэтому это классно, – сказала Свитолина.

Ранее Гаэль заявил, что если бы не Элина Свитолина, то он уже завершил бы профессиональную карьеру.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина WTA ATP
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Интересно, она хоть раз ему его приготовила?
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