СВИТОЛИНА: «Монфису нравится украинский борщ. Я очень рада»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о гастрономических вкусах своего мужа Гаэля Монфиса. Украинка заявила, что французскому теннисисту очень нравится борщ.

– После того, как Гаэль выиграл один из турниров, вы сказали, что это все результат борща. Как вы думаете, нужно ли запрещать это как допинг?

– Да, я очень рада, что ему нравится украинский борщ.

Я помню, когда мы вместе были в Одессе, он пробовал борщ моей бабушки, и это было невероятно. У меня даже есть фотография этого момента, поэтому это классно, – сказала Свитолина.

Ранее Гаэль заявил, что если бы не Элина Свитолина, то он уже завершил бы профессиональную карьеру.