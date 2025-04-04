Лунин большую часть матча с Реалом Сосьедад играл с травмой

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин большую часть ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» играл с травмой, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, повреждение 26-летний вратарь получил на 50-й минуте встречи. Уже после матча у него был диагностирован разрыв камбаловидной мышцы.

Несмотря на травму, украинец полностью отыграл встречу с «Реалом Сосьедад», проведя на поле 120 минут игрового времени.

Сообщалось, что Лунин травмировался на месяц, но может сыграть в субботу.