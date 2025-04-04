Канте ведет переговоры по возвращению в европейский футбол. Именитый клуб
Французский полузащитник может перебраться в «Бешикташ»
Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может стать игроком «Бешикташа», сообщает Yeni Asir.
По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. Коуч определил Канте как ключевую цель на предстоящее трансферное окно. Н'Голо готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в европейский футбол.
Стоит отметить, что даже выступая в чемпионате Саудовской Аравии, Канте получает вызовы в сборную Франции.
Ранее сообщалось о том, что Н'Голо Канте женился во второй раз.
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