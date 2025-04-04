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  4. Канте ведет переговоры по возвращению в европейский футбол. Именитый клуб
Турция
04 апреля 2025, 11:56 |
384
0

Канте ведет переговоры по возвращению в европейский футбол. Именитый клуб

Французский полузащитник может перебраться в «Бешикташ»

04 апреля 2025, 11:56 |
384
0
Канте ведет переговоры по возвращению в европейский футбол. Именитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может стать игроком «Бешикташа», сообщает Yeni Asir.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. Коуч определил Канте как ключевую цель на предстоящее трансферное окно. Н'Голо готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в европейский футбол.

Стоит отметить, что даже выступая в чемпионате Саудовской Аравии, Канте получает вызовы в сборную Франции.

Ранее сообщалось о том, что Н'Голо Канте женился во второй раз.

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Бешикташ Уле Гуннар Сульшер Н'Голо Канте трансферы Аль-Иттихад Джидда чемпионат Турции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Yeni Asir
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