Канте ведет переговоры по возвращению в европейский футбол. Именитый клуб

Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может стать игроком «Бешикташа», сообщает Yeni Asir.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. Коуч определил Канте как ключевую цель на предстоящее трансферное окно. Н'Голо готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в европейский футбол.

Стоит отметить, что даже выступая в чемпионате Саудовской Аравии, Канте получает вызовы в сборную Франции.

Ранее сообщалось о том, что Н'Голо Канте женился во второй раз.