ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком Динамо
Александр Призетко присоединился к «морякам»
Одесский Черноморец официально объявил о начале сотрудничества с украинским специалистом Александром Призетко, вошедшим в тренерский штаб Александра Кучера.
«Желаем новичку тренерского штаба моряков успехов на новом рабочем месте, и чтобы положительные результаты не заставили себя долго ждать», – говорится в сообщении.
Призетко хорошо известен благодаря своим выступлениям за Металлист и Динамо. Его карьера включает в себя игры в Лиге Чемпионов и матчи за сборную Украины. Как тренер, он работал с Металлистом, Металлистом 1925 года и житомирским Полесьем.
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