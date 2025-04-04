ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком Динамо

Одесский Черноморец официально объявил о начале сотрудничества с украинским специалистом Александром Призетко, вошедшим в тренерский штаб Александра Кучера.

«Желаем новичку тренерского штаба моряков успехов на новом рабочем месте, и чтобы положительные результаты не заставили себя долго ждать», – говорится в сообщении.

Призетко хорошо известен благодаря своим выступлениям за Металлист и Динамо. Его карьера включает в себя игры в Лиге Чемпионов и матчи за сборную Украины. Как тренер, он работал с Металлистом, Металлистом 1925 года и житомирским Полесьем.

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