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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 11:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:29
856
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком Динамо

Александр Призетко присоединился к «морякам»

04 апреля 2025, 11:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:29
856
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком Динамо
ФК Черноморец. Александр Призетко

Одесский Черноморец официально объявил о начале сотрудничества с украинским специалистом Александром Призетко, вошедшим в тренерский штаб Александра Кучера.

«Желаем новичку тренерского штаба моряков успехов на новом рабочем месте, и чтобы положительные результаты не заставили себя долго ждать», – говорится в сообщении.

Призетко хорошо известен благодаря своим выступлениям за Металлист и Динамо. Его карьера включает в себя игры в Лиге Чемпионов и матчи за сборную Украины. Как тренер, он работал с Металлистом, Металлистом 1925 года и житомирским Полесьем.

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Александр Призетко Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига назначение тренера Александр Кучер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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