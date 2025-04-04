«Пришло время для нового тренера». Реакция фанов на матч Челси – Тоттенхэм

В матче 30-го тура АПЛ в четверг, 3 апреля, «Челси» принимал «Тоттенхэм». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Энцо Фернандес. Он поразил ворота «Тоттенхэма» на 50-й минуте.

Были в матче и два незасчитанных гола. На 56-й минуте VAR отменил гол «Челси» в исполнении Мойсеса Кайседо из-за офсайда. А на 69-й минуте у гостей не было засчитано взятие ворот от сенегальца Папе Матара Сарра из-за фола.

Болельщики «Челси» довольны результатом, но не в восторге от игры команды.

BABS: Мы выиграли, но общий результат нас разочаровал.

Waѕiyullah Budye: Не позволяйте этой победе отвлекать вас от того, что Санчес все еще бездельник. Сначала нам нужно подписать качественного вратаря!

Dr 1.30 Odds: Челси нужен достойный вратарь. Санчес – бомба замедленного действия.

La-Phoenix: Честь и хвала Мареске за то, что он проявил прагматизм в последние 20 минут игры, переключившись на оборонительную схему. Ясно видно, что он уже учится и ему не нужно быть жестким в своей тактике. А теперь следующий!

zeus⚡️of music: Я знаю, что некоторые болельщики ожидают, что мы проигрываем, чтобы доказать, что Энцо Мареска не очень хорош.

Реакцию фанов «Тоттенхэма» легко понять каждому болельщику.

Mikael Olsen: Больше года мы играли в футбол намного ниже наших стандартов. Мы продолжаем играть наивно, отдавая мяч в опасных позициях. Мы продолжаем не защищаться при подачах, часто без прикрытия на дальней штанге. В атаке нет плавности, и наши игроки часто не могут найти друг друга, потому что они чертовски напряжены, что дает им туннельное зрение в последней трети. Мы мальчики, играющие против мужчин! Теперь больше нет оправданий, Эндж должен уйти!

Tommy Pickles: Худшая команда Тоттенхэма, которую я видел, и это о чем-то говорит.

₿ΞA$⬡N ⟠: Самоубийственный в защите. Бесхребетный в полузащите. Беззубый в атаке. Еще один катастрофический класс.

cricketfever: Пришло время для нового тренера.