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  4. Лунин травмирован на месяц, но может сыграть в субботу. Как это возможно?
Испания
04 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:36
738
2

Лунин травмирован на месяц, но может сыграть в субботу. Как это возможно?

Врачи «Реала» могут сделать украинскому вратарю инъекцию

04 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:36
738
2
Лунин травмирован на месяц, но может сыграть в субботу. Как это возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин (справа)

В четверг, 3 апреля, стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин травмировал камбаловидную мышцу. Восстановление от этой травмы обычно занимает от 4 до 6 недель.

Однако, по информации журналиста Марио Кортегана, украинец может принять участие уже в следующем матче королевского клуба. 26-летний футболист рассматривает вариант с инъекцией, которая позволит ему провести поединок против «Валенсии», но потенциально может ухудшить ситуацию с повреждением.

В клубе решили оценить состояние Лунина на тренировке 4 апреля и принять решение об инъекции. Также отмечается, что еще не исключено на 100% участие в игре против «Валенсии» бельгийского кипера Тибо Куртуа.

Матч «Реал» – «Валенсия» состоится 5 апреля в 17:15 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Як на мене, ризикувати Луніну не варто. Навіщо це геройство, якщо тебе знову захейтять, навіть якщо ти не винен у пропущених м'ячах
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+1
Fuz1982z
ліуніну пезда
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-1
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