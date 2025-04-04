Лунин травмирован на месяц, но может сыграть в субботу. Как это возможно?
Врачи «Реала» могут сделать украинскому вратарю инъекцию
В четверг, 3 апреля, стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин травмировал камбаловидную мышцу. Восстановление от этой травмы обычно занимает от 4 до 6 недель.
Однако, по информации журналиста Марио Кортегана, украинец может принять участие уже в следующем матче королевского клуба. 26-летний футболист рассматривает вариант с инъекцией, которая позволит ему провести поединок против «Валенсии», но потенциально может ухудшить ситуацию с повреждением.
В клубе решили оценить состояние Лунина на тренировке 4 апреля и принять решение об инъекции. Также отмечается, что еще не исключено на 100% участие в игре против «Валенсии» бельгийского кипера Тибо Куртуа.
Матч «Реал» – «Валенсия» состоится 5 апреля в 17:15 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Призетко присоединился к «морякам»
Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги