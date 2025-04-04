Григорчук вспомнил, как президент клуба отгребал ему пачки денег

Нынешний главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук вспомнил интересный период в своей карьере игрока. Было это в провинциальном городке Шепетовке, что в Хмельницкой области. На рубеже 80-х и 90-х годов набирал обороты амбициозный проект, начатый председателем местного строительного кооператива «Темп» Джумбером Нишнианидзе. Созданная по его инициативе футбольная команда начала восхождение к намеченным ею вершинам уже в 1990-м, выступая на любительском уровне.

– Именно тогда я играл в «Темпе», и в этой команде все складывалось хорошо, – рассказывает Роман Григорчук, – Владелец клуба Джумбер Нишнианидзе был полон амбиций, поэтому футболисты получали хороший материальный стимул. В сезоне-1990 я много забивал, часто признавался лучшим игроком в домашних матчах «Темпа». Такому после завершения поединка обычно вручался ценный приз, которым часто была продукция из соседнего райцентра – Полонского фарфорового завода. Помню, как в конце сезона различных сервизов у меня собралось достаточное количество.

– Как относился президент «Темпа» к футболистам?

– Учитывая, что я часто отмечался забитыми мячами, со стороны Джумбера Григорьевича и отношение ко мне было соответствующим. Поэтому деньгами не обижал. Однажды он пригласил в свой рабочий кабинет, где стол был полностью заполнен пачками с деньгами. Как оказалось, с этого стола мне принадлежала определенная сумма. Нишнианидзе с его края отгреб немалое количество пачек. А потом, немного подумав, направил руку вглубь стола и подвинул оттуда чуть ли не еще столько же. «Это – тебе, – сказал, – бери». Понятно, что от такой щедрости я был изрядно ошеломлен и смущен. Так человек любил футбол и благодарил за результативную игру и победы в нем. В следующем сезоне 1991 года «Темп» играл во второй лиге СССР и стал обладателем Кубка Украины. Но тот чемпионат я уже проводил в составе родного ивано-франковского «Прикарпатья».

Ранее украинский тренер Алексей Антонов, который в свое время работал в тренерском штабе Романа Григорчука, отреагировал на слова Алексея Шевченко, который назвал нынешнего тренера ЛНЗ диктатором.