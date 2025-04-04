Лига наций04 апреля 2025, 10:54 |
819
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4 апреля состоится матч Лиги наций между Украиной и Чехией
Игра начнется в 19:00 по киевскому времени
04 апреля 2025, 10:54 |
819
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4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.
Игра состоится в польском городе Польковице на стадионе «Гурника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На старте турнира Украина обыграла команды Албании (2:1) и Хорватии (2:1). Чехия также имеет 6 очков с 2 победами на старте турнира.
Следующий матч Чехия – Украина состоится 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе.
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Комментарии 1
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Програють з великим рахунком. Чешки у яких кістяк команди це досвідчені представниці Спарти буде багато боротьби і гри біля воріт. Чешки давитимуть фізично і добре якщо українки хоч один закотять нажаль тут як і в відборі Ліги Чемпіонів вже зовсім інший рівень, гри при тому що багато хто з суперниць грало в сильних європейських чемпіонатах, Сташкова проти наших нападниць Кравчук і Молодюк та легіонерок без ігрової практики (Овдійчук, Глущенко), ну принаймні буде цікаво подивитися на матчі лідерів групи.
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