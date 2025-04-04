4 апреля состоится матч Лиги наций между Украиной и Чехией

4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.

Игра состоится в польском городе Польковице на стадионе «Гурника».

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На старте турнира Украина обыграла команды Албании (2:1) и Хорватии (2:1). Чехия также имеет 6 очков с 2 победами на старте турнира.

Следующий матч Чехия – Украина состоится 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе.