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  4. «Была взаимная любовь». Бущан назвал самого сложного конкурента в карьере
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 11:31 |
686
0

«Была взаимная любовь». Бущан назвал самого сложного конкурента в карьере

Георгий отметил Дениса Бойко

05 апреля 2025, 11:31 |
686
0
«Была взаимная любовь». Бущан назвал самого сложного конкурента в карьере
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан и Денис Бойко

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан назвал самого сложного конкурента за место в стартовом составе киевского «Динамо»:

«Труднее всего наверное было с Денисом Бойко, потому что мы с ним проработали больше всего времени. У нас была такая взаимная любовь. Но сейчас мы очень хорошо общаемся. Мне было с ним тяжелее всего конкурировать, но и веселее всего, потому что ни я, ни он меня не оставлял в покое.

Потом, когда он ушел, честно говоря, я не чувствовал той конкуренции, которая была с ним, и где-то мог что-то недоработать».

Ранее Георгий Бущан отреагировал на острые слова Александра Шовковского в отношении него и Руслана Нещерета.

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Георгий Бущан Денис Бойко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Аль-Шабаб
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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