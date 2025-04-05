«Была взаимная любовь». Бущан назвал самого сложного конкурента в карьере
Георгий отметил Дениса Бойко
Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан назвал самого сложного конкурента за место в стартовом составе киевского «Динамо»:
«Труднее всего наверное было с Денисом Бойко, потому что мы с ним проработали больше всего времени. У нас была такая взаимная любовь. Но сейчас мы очень хорошо общаемся. Мне было с ним тяжелее всего конкурировать, но и веселее всего, потому что ни я, ни он меня не оставлял в покое.
Потом, когда он ушел, честно говоря, я не чувствовал той конкуренции, которая была с ним, и где-то мог что-то недоработать».
Ранее Георгий Бущан отреагировал на острые слова Александра Шовковского в отношении него и Руслана Нещерета.
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