«Была взаимная любовь». Бущан назвал самого сложного конкурента в карьере

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан назвал самого сложного конкурента за место в стартовом составе киевского «Динамо»:

«Труднее всего наверное было с Денисом Бойко, потому что мы с ним проработали больше всего времени. У нас была такая взаимная любовь. Но сейчас мы очень хорошо общаемся. Мне было с ним тяжелее всего конкурировать, но и веселее всего, потому что ни я, ни он меня не оставлял в покое.

Потом, когда он ушел, честно говоря, я не чувствовал той конкуренции, которая была с ним, и где-то мог что-то недоработать».

Ранее Георгий Бущан отреагировал на острые слова Александра Шовковского в отношении него и Руслана Нещерета.