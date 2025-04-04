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  4. БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:37
2744
1

БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» не понимает заявление главного тренера «Динамо»

04 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:37
2744
1
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан высказался о нынешнем главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском.

– Кто такой для тебя Александр Шовковский? Недавно он сказал, что Руслан Нещерет уже последний год-полтора был готов играть, но преимущество на твоей стороне было исключительно за счет опыта.

– Я тоже то смотрел. В первую очередь, для меня Александр Шовковский – это легенда «Динамо», сборной и украинского футбола. Конкурентом его я не был, потому что он тренировался, а я был где-то рядом. Видимо тоже я был уже готов играть, но не играл тогда. Не знаю...

Относительно этих слов... Как мне это прокомментировать? Мне было обидно это слышать. Как-то нелогично получается, что более сильный человек не играл, потому что был человек опытный.

Мне было немножко неприятно. Многое начали говорить, когда я уехал. Я поехал молча, чтобы посмотреть, что будет. Посмотрел. Я же не на Луну поехал или на Марс, хотя там погода похожа. Все меня забыли как-то, или недооценивают, не могу понять, – сказал Бущан.

Ранее Георгий Бущан заявил, что хотел бы стать мэром Одессы.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александр Шовковский Динамо Киев Руслан Нещерет Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 1
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didora
Г. Бущан все спокійно. Шовковський може щось і ляпнув, але то були слова. Треба на це не зважати. Йому як тренеру треба щось говорити журналюгам. А ті рознесли або не так подали. От і вийшла нерозбериха. Як на мене, то Г. Бущан повинен був дограти цей чемпіонат, щоб спокійно взяти чемпіонство. А потім уже шукати де грати. Я думаю що в даному випадку все вирішував Суркіс. Бабло терміново потрібне!!! Добре що за зиму чуть не продали пів команди. Ну це по інформації сайту. Не робіть з мухи слона! Все нормально, все спокійно.
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