«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины сезона 2024/25:

«Здесь все понятно. «Динамо» – «Шахтер» в Житомире (в Житомире состоится финал Кубка Украины – прим.). Не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется».

Напомним, по результатам жеребьевки было сформировано 2 полуфинальные пары Кубка Украины: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер». Базовая дата проведения матчей – 23 апреля.