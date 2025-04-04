Кубок Украины04 апреля 2025, 10:11 |
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«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что будущие финалисты уже определены
04 апреля 2025, 10:11 |
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины сезона 2024/25:
«Здесь все понятно. «Динамо» – «Шахтер» в Житомире (в Житомире состоится финал Кубка Украины – прим.). Не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется».
Напомним, по результатам жеребьевки было сформировано 2 полуфинальные пары Кубка Украины: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер». Базовая дата проведения матчей – 23 апреля.
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