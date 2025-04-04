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  4. «Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Кубок Украины
04 апреля 2025, 10:11 |
1530
0

«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что будущие финалисты уже определены

04 апреля 2025, 10:11 |
1530
0
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины сезона 2024/25:

«Здесь все понятно. «Динамо» – «Шахтер» в Житомире (в Житомире состоится финал Кубка Украины – прим.). Не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется».

Напомним, по результатам жеребьевки было сформировано 2 полуфинальные пары Кубка Украины: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер». Базовая дата проведения матчей – 23 апреля.

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Динамо Киев жеребьевка Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Буковина Черновцы жеребьевка Кубка Украины Полесье Житомир Полесье - Шахтер Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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