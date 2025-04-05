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  4. Георгий БУЩАН: «То, что ты хороший парень – здесь всем насрать»
Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 12:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:26
385
0

Георгий БУЩАН: «То, что ты хороший парень – здесь всем насрать»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» сравнил чемпионат Саудовской Аравии по УПЛ

05 апреля 2025, 12:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:26
385
0
Георгий БУЩАН: «То, что ты хороший парень – здесь всем насрать»
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан сравнил чемпионат Саудовской Аравии с Украинской Премьер-лигой:

«То, что проходило в УПЛ, то, что проходило в «Динамо» Киев, здесь не проходит. Если я мог условно не выспаться и выйти на игру, и у меня 1 удар с центра поля или какая-то подача, на которую я не вышел, и мне не забили, но был какой-то полумомент, то мне никто слова не скажет.

Здесь я человек новый. Они даже не знают откуда я приехал. Здесь я начинаю все с чистого листа. Мне заново надо свое имя завоевывать на футбольном поле. То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь – здесь всем насрать. Главное, чтобы ты вышел на игру, вы выиграли, ты отбил. Мне немножко трудно перестроиться психологически, потому что у меня здесь много работы и много анализирую. То, что я не делал в «Динамо»

У меня здесь по 2-3 выхода один в один в каждой игре. С «Динамо» это было в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. 4 получал и до свидания. Надо как-то перестраиваться. Мне сейчас 30, но я учусь чему-то новому».

Ранее Георгий Бущан назвал сильнейшего конкурента в составе киевского «Динамо».

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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