Георгий БУЩАН: «То, что ты хороший парень – здесь всем насрать»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан сравнил чемпионат Саудовской Аравии с Украинской Премьер-лигой:

«То, что проходило в УПЛ, то, что проходило в «Динамо» Киев, здесь не проходит. Если я мог условно не выспаться и выйти на игру, и у меня 1 удар с центра поля или какая-то подача, на которую я не вышел, и мне не забили, но был какой-то полумомент, то мне никто слова не скажет.

Здесь я человек новый. Они даже не знают откуда я приехал. Здесь я начинаю все с чистого листа. Мне заново надо свое имя завоевывать на футбольном поле. То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь – здесь всем насрать. Главное, чтобы ты вышел на игру, вы выиграли, ты отбил. Мне немножко трудно перестроиться психологически, потому что у меня здесь много работы и много анализирую. То, что я не делал в «Динамо»

У меня здесь по 2-3 выхода один в один в каждой игре. С «Динамо» это было в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. 4 получал и до свидания. Надо как-то перестраиваться. Мне сейчас 30, но я учусь чему-то новому».

Ранее Георгий Бущан назвал сильнейшего конкурента в составе киевского «Динамо».