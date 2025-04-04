«Он настаивал». Бущан рассказал, как Ярмоленко помог ему уйти из Динамо

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал, как вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко помог ему уйти из столичного клуба:

«Свою руку к моему трансферу в «Аль-Шабаб» приложил Андрей Николаевич Ярмоленко. Где-то 2-3 недели были переговоры и я поехал, было очень эмоционально. Как именно Ярмоленко присоединился? Он общался с президентом и настаивал на моем желании перейти в «Аль-Шабаб».

Ранее Георгий Бущан подробнее рассказал о переходе из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб».