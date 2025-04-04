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  4. «Он настаивал». Бущан рассказал, как Ярмоленко помог ему уйти из Динамо
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 13:01 |
937
1

«Он настаивал». Бущан рассказал, как Ярмоленко помог ему уйти из Динамо

Андрей общался с президентом клуба

04 апреля 2025, 13:01 |
937
1
«Он настаивал». Бущан рассказал, как Ярмоленко помог ему уйти из Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал, как вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко помог ему уйти из столичного клуба:

«Свою руку к моему трансферу в «Аль-Шабаб» приложил Андрей Николаевич Ярмоленко. Где-то 2-3 недели были переговоры и я поехал, было очень эмоционально. Как именно Ярмоленко присоединился? Он общался с президентом и настаивал на моем желании перейти в «Аль-Шабаб».

Ранее Георгий Бущан подробнее рассказал о переходе из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб».

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Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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