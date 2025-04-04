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  4. Четко и прямо. Симеоне поставил крест на 3 игроках
Испания
04 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:12
632
0

Четко и прямо. Симеоне поставил крест на 3 игроках

Мадридский клуб начинает перестройку

04 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:12
632
0
Четко и прямо. Симеоне поставил крест на 3 игроках
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Мадридский «Атлетико» может попрощаться с 3 футболистами уже этим летом.

Как сообщает Fichajes, главный тренер команды Диего Симеоне планирует перестройку, по ходу которой клуб должны покинуть французский страйкер Антуан Гризманн и два испанских защитника: Сесар Аспиликуэта и Хави Галан.

Антуан, вероятно, продолжит карьеру в MLS, а за Хави Галаном следит «Вильярреал».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, каким станет следующий шаг в карьере Гризманна.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид трансферы трансферы Лиги 1 Антуан Гризманн Сесар Аспиликуэта Вильярреал
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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