Испания04 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:12
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Четко и прямо. Симеоне поставил крест на 3 игроках
Мадридский клуб начинает перестройку
04 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:12
632
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Мадридский «Атлетико» может попрощаться с 3 футболистами уже этим летом.
Как сообщает Fichajes, главный тренер команды Диего Симеоне планирует перестройку, по ходу которой клуб должны покинуть французский страйкер Антуан Гризманн и два испанских защитника: Сесар Аспиликуэта и Хави Галан.
Антуан, вероятно, продолжит карьеру в MLS, а за Хави Галаном следит «Вильярреал».
Ранее сообщалось о том, что стало известно, каким станет следующий шаг в карьере Гризманна.
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