Четко и прямо. Симеоне поставил крест на 3 игроках

Мадридский «Атлетико» может попрощаться с 3 футболистами уже этим летом.

Как сообщает Fichajes, главный тренер команды Диего Симеоне планирует перестройку, по ходу которой клуб должны покинуть французский страйкер Антуан Гризманн и два испанских защитника: Сесар Аспиликуэта и Хави Галан.

Антуан, вероятно, продолжит карьеру в MLS, а за Хави Галаном следит «Вильярреал».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, каким станет следующий шаг в карьере Гризманна.